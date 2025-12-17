Суд в Калифорнии потребовал от Tesla в течение 90 дней отказаться от формулировок «автопилот» и «полностью автономное вождение» в рекламе

Они могут вводить покупателей в заблуждение. Источник: BloombergДепартамент транспортных средств Калифорнии (DMV) принял предложенное судьёй решение о приостановке лицензий Tesla на продажу и производство автомобилей сроком на 30 дней — при этом приостановку сразу отсрочили на 90 дней, пишет The Wall Street Journal.Суд постановил, что компания вводила клиентов в заблуждение из-за названий «полностью автономное вождение» (Full Self-Driving) и «автопилот» (Autopilot), «ложно подразумевая», что её автомобили способны ездить самостоятельно.Глава DMV Стив Гордон заявил, что регулятор «хочет быть справедливым» по отношению к Tesla — поэтому компании дали возможность найти решение. Кроме того, автопроизводитель может обжаловать решение суда до 14 февраля 2026 года.Впервые DMV инициировала расследование против Tesla в 2022 году, утверждая, что заявления компании об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». По мнению регулятора, «ложная реклама» создаёт дополнительные риски для водителей.#новости #tesla