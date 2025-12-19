В Госдуму внесли законопроект о штрафах для онлайн-кинотеатров и соцсетей за контент с дискредитацией «традиционных ценностей»

С документом ознакомился «Ъ». Он предполагает введение административной ответственности для онлайн-кинотеатров и социальных сетей за публикацию контента, который «дискредитирует российские духовно-нравственные ценности».

За нарушения владельцев сервисов будут штрафовать. Граждан — на сумму до 5000 рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, юридических лиц — до 700 тысяч рублей.

Штрафы предусмотрены также за неисполнение требований по блокировке: до 20 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и до 1 млн рублей — для юрлиц.

При повторном правонарушении штрафы возрастут до 150 тысяч рублей — для граждан, до 400 тысяч рублей — для должностных лиц и до 3 млн рублей — для юридических лиц.

Законопроект не будет распространяться на произведения, получившие прокатные удостоверения или размещённые в онлайн-сервисах до 1 марта 2026 года. Но после отзыва прокатного удостоверения площадки должны удалить контент в течение суток.

