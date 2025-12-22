«Ростагрокомплекс» подал иск к наследникам основателя бренда «Б.Ю. Александров»

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что компания хочет вернуть себе права на бренд. Источник: «Б.Ю. Александров»«Ростагрокомплекс» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о заключении договора к наследникам основателя бренда сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.Ответчики по делу — дети бизнесмена Константин, Наталья и Екатерина, а также его бывшая супруга Ольга. Предмет разбирательства — товарный знак «Б.Ю. Александров».«Ъ» направил запрос в «Ростагрокомплекс», связаться с наследниками предпринимателя ему не удалось.Иск зарегистрирован в конце октября 2025 года. В рамках его рассмотрения суд потребовал от истца предоставить доказательства, что компания выступает наследником исключительных прав на бренд «Б.Ю. Александров». Одновременно рассматривается вопрос о привлечении к делу нотариуса, который вел наследственное дело.Опрошенные изданием юристы полагают, что «Ростагрокомплекс» пытается вернуть себе право на использование бренда «Б.Ю. Александров». Они допускают, что компания хочет нейтрализовать потенциального конкурента — марка пользуется высокой узнаваемостью среди потребителей.Владельцем товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до смерти в 2020 году он передал их дочери.В 2020 году Екатерина Александрова подала иск к ООО «Ростагрокомплекс», основному операционному юрлицу компании отца, с требованием возместить как минимум 1,49 млрд рублей убытков за использование бренда без выплаты роялти. После в 2022 году «Ростагрокомплекс» изменил название на логотипе сырков с «Б.Ю. Александров» на «А. Ростагрокомплекс».#новости #бюалександров