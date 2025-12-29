Владимир Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры

Отменить его можно будет только через год после установления.Источник: AlamyДокумент опубликован на на официальном сайте правовой информации.С помощью самозапрета гражданин сможет отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно через МФЦ или Госуслуги направить заявление в «Единый регулятор азартных игр».У лиц, оформивших самозапрет, нельзя будет принимать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино. Также с ними нельзя будет заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, отправлять им рекламу азартных игр, переводить денежные средства и выдавать обменные жетоны: например, фишки и знаки.Отменить самозапрет можно будет не раньше чем через год после его установления. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Полина ЛааксоПраво08.09.2023Минфин предложил ввести механизм самозапрета на участие в азартных играх — участники рынка идею раскритиковали Её обсуждают с 2018 года, но меры пока так и не приняли.#новости #законы