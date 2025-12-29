Владимир Путин подписал закон о подтверждение возраста с помощью Max при покупке алкоголя и посещении мероприятий

Предъявлять паспорт при этом не потребуется.Документ вступает в силу с момента его опубликования на портале нормативно-правовых актов.Он закрепляет возможность подтвердить возраст через мессенджер Max при покупке энергетиков, алкоголя, никотинсодержащей продукции, вейпов и газовых бытовых товаров.С помощью Max также можно подтвердить возраст при участии в лотереях и посещении мероприятий.Закон также уточняет порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов. Зарегистрировать доменное имя можно будет только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации. #новости #законы