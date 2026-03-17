Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета одной из структур обувного ритейлера Ralf Ringer по иску ФНС

Налоговая пытается взыскать с компании 1,74 млрд рублей. Источник: «Ведомости» ФНС подала иск к производственной структуре «Ральф Рингер продакшн» на 1,28 млрд рублей ещё в ноябре 2025 года, пишут «Ведомости». Инспекция попросила суд признать ответчика взаимосвязанной стороной с АО «Ресурс развития» (ранее — «Ральф Рингер», головная структура ритейлера). Задолженность последней по налогам составляет 1,74 млрд рублей с учётом пеней.Арбитражный суд Москвы в феврале 2026 года удовлетворил заявление ФНС и наложил арест на счета «Ральф Рингер продакшн» на сумму 1,74 млрд рублей.Налоговая также просила принять обеспечительные меры в отношении ещё четырёх структур Ralf Ringer — «Ривери групп», «Регион тэкру», «Ральф Рингер провижн» и «Стивали». Однако суд отказался удовлетворить ходатайство, сославшись на то, что юрлица не участвуют в деле.Сеть обувных магазинов Ralf Ringer работает с 1995 года. Компанию контролирует предприниматель Андрей Бережной, отмечают «Ведомости». Она владеет четырьмя фабриками и управляет 150 магазинами. По данным газеты, выручка «Ральф Рингер продакшн» в 2025 году составила 3,2 млрд рублей, чистый убыток — 55 млн рублей. В 2022 году после выездной проверки ФНС доначислила Ralf Ringer налоги, штрафы и пени на сумму 3,2 млрд рублей. Компания добилась снижения суммы претензий до 1,5 млрд рублей, однако судебные разбирательства с налоговой привели к тому, что головную структуру сети в 2024 году признали банкротом. А. Бережной проходил подозреваемым по делу о неуплате налогов на 588 млн рублей, которое закрыли в апреле 2025-го.Опрошенные «Ведомостями» юристы называют арест счетов стандартной мерой, которая гарантирует возможность исполнения будущего решения суда, но осложняет операционную деятельность бизнеса. Для «Ральф Рингер продакшн» ситуация критическая, отмечают они: компания уже находится под «жёстким» вниманием ФНС на фоне банкротства головной структуры, а арест счетов парализует расчёты с контрагентами, ведёт к новым искам от поставщиков и арендодателей. При этом у Ralf Ringer есть активы, которых теоретически может хватить для погашения задолженности, полагают некоторые эксперты. Кроме того, суд не стал полностью блокировать работу компании: она может использовать деньги на счетах для выплаты зарплат и уплаты текущих налогов и сборов. #новости #фнс #ralfringer