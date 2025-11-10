Инспекция ФНС по Москве потребовала через суд взыскать со структуры обувного ритейлера Ralf Ringer 1,28 млрд рублей

В компании говорят, что претензии связаны со «спорными результатами» проверок прошлых лет.Источник: Ralf Ringer Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) №15 по Москве подала иск к ООО «Ральф Рингер продакшн» в Арбитражный суд Москвы, обратил внимание «Ъ». Сумма требований — 1,28 млрд рублей, деталей по делу нет.Гендиректор и владелец Ralf Ringer Андрей Бережной пояснил газете, что иск — это продолжение попыток ИФНС взыскать задолженность, возникшую на основании «крайне спорных результатов выездных налоговых проверок деятельности АО “Ральф Рингер” в 2014-2017 годах». В ФНС не ответили на запрос.В декабре 2024 года суд в Москве признал банкротом АО «Ральф Рингер» — головную структуру ритейлера. Иск подал арендодатель компании из-за долга — Ralf Ringer хотел погасить задолженность, но не мог из-за ареста счетов, писал «Ъ».Тогда Бережной проходил по делу о неуплате налогов. В ноябре 2024 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, с 2015 по 2017 год Ralf Ringer не выплатила налогов на сумму свыше 588 млн рублей. Бережной уточнил «Ъ», что дело закрыли в апреле 2025-го «в связи с непричастностью к расследуемому преступлению».В 2025 году юрлицо «Ральф Рингер ритейл» получило ещё несколько исков на общую сумму 178,6 млн рублей, отмечает газета. Среди них — взыскания за неуплату арендной платы в некоторых торговых центрах.Ralf Ringer выпустила первую партию обуви тогда ещё под брендом Ralf в 1996 году. Согласно информации с сайта ритейлера, у него четыре фабрики в России и более 150 магазинов. В 2024 году суммарная выручка «Ральф Рингер продакшн», «Ральф Рингер ритейл» и «Ральф Рингер» составила 11 млрд рублей, уточняет «Ъ». Чистая прибыль «Ральф Рингер продакшн» — 176,8 млн рублей, совокупный чистый убыток «Ральф Рингер ритейл» и «Ральф Рингер» — 1,1 млрд рублей.#новости #ralfringer