Минюст США начал расследование против Zoom из-за покупки разработчика ПО для колл-центров Five9 за $15 млрд Статьи редакции
Потенциальные риски создаются из-за связей Zoom с Китаем, считает ведомство.
- Комиссия Team Telecom, возглавляемая Минюстом, считает, что сделка представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, размещенное на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC).
- Согласно письму, в августе Минюст попросил FCC отложить принятие мер по заявке Zoom до тех пор, пока Team Telecom не завершит рассмотрение. Потенциальные риски создаются связями Zoom с Китаем, считают в ведомстве.
Для приобретения разработчика Zoom должен получить разрешение регулирующих органов в сфере телекоммуникаций. Компания подала заявки и сейчас идёт процесс рассмотрения, сообщили в Zoom. Сервис ожидает получить разрешение на покупку к середине 2022 года, как и планировала.
- В Five9, Минюсте и FCC отказались от комментариев. Five9 занимается разработкой программного обеспечения для колл-центров. У него есть разрешение FCC действовать в качестве общего оператора связи, соединяющего внутренние и зарубежные сети. По данным WSJ, причиной расследования стала заявка на передачу этого разрешения Zoom.
- Планы купить компанию Zoom анонсировал в июле.
Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил марафон для действующих и новых партнёров с розыгрышем автомобиля и другими призами. Акция проводится в период с 6 сентября по 31 декабря 2021 года.
Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии.
Очень жаркое лето и дождливое начало осени не позволяют проводить уборку на полях, рассказали в компании.
Клиенты банка сами осуществляют банковские операции через смартфон: оплачивают ЖКХ, оформляют заявки на кредиты, открывают вклады, а сотрудники банка, при необходимости, помогают им это сделать. Цифровые офисы работают уже почти год: рассказываем, как они устроены и делимся результатами.
В этот раз наша традиционная подборка посвящена мероприятиям. Во-первых, наши спикеры отлично выступили на PyCon и RnDTechConf, а во-вторых, мы провели свой первый Evrone Fest. Подробности ниже.
Конкурировать с маркетплейсами сложно. Их уровень сервиса и технический уровень приложений очень высоки. Сегодня предлагаем на примере нашего концепта для KFC обсудить, каким должно быть собственное мобильное приложение бренда, чтобы клиент предпочел заказать у него напрямую, а не через привычный удобный агрегатор.
Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.
Авторизованные агентства будут разрабатывать, проводить и оценивать рекламные кампании на платформе.
Салют! Это блог кейсов и историй маркетингового агентства Flow Communications. Материал публикуется для предпринимателей, которые хотят повысить доход, увеличить количество клиентов и число повторных покупок. А также для маркетологов, которых проведение маркетинговых исследований интересует как дополнительный инструмент. Предыдущая часть…
Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.