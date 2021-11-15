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Право
Маша Цепелева

ФАС завела дело на «Фонбет» из-за призыва шуметь после 23:00 в рекламе Статьи редакции

Компании грозит штраф до 500 тысяч рублей.

  • Регулятор возбудил дело на юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет» из-за рекламы в эфире «Первого канала» во время матчей «Евро-2020» в июне-июле 2021 года. Определение опубликовано на сайте ФАС.
  • Служба начала проверку после жалобы неназванного гражданина. В рекламе говорилось: «Футбол — лучшее время, чтобы забыть о проблемах... Это лучшее время, чтобы шуметь после 11... Это лучшее время, чтобы сделать свою первую ставку в "Фонбет"».
  • Служба считает, что формулировка нарушает закон «О рекламе», потому что «побуждает к совершению противоправных действий». «Шуметь после 11» — административное правонарушение.
  • За нарушение закона о рекламе «Фонбет» грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Суд рассмотрит дело 13 декабря.
Реклама «Фонбет», в которой ФАС нашла нарушения

#новость #фонбет #реклама

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No Name

Не удивлюсь, если эта помойка сама на себя жалобу подала, чтоб ещё больше увеличить рекламный охват

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28
Клемент Бурдин

А на Ресторатора завели дело?

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7
Станислав Севостьянов

Точно точно) так и подумал тоже) да пиар служба это. Им 500к это ничего не стоит. Даже остальные затраты на юристов.

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5
Влад Дементьев

Пошумим, бл*ть

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8
Микаел Маферман

Шуметь после 11:00 и шуметь после 23:00 - не одно и то же. Рекламу не видел, но если там только голосом сообщается время, штраф легко будет обжаловать.

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4
Sasha Guseinov

И при этом в рекламе ночь, ммм

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0
Александр Харитонов

Полярная, видимо

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3
Вася Пражкин

Почему ночь, может обычный пасмурный день в Питере

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1
Никита Жуковский

время только голосом, а в смартфоне который виден в рекламе во время этой фразы, плашка со временем предусмотрительно обрезана

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0
Мариам Давыдова

Хайп такой хайп…

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1
Denis Kite

Ну меня больше смущает, что одно дело шуметь в квартире, и совсем другое в чиистом поле или на стадионе, были ли матчи которые заканчивались после 23-00? За них кто-ть оштрафован?

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1
Ли Си Цын

Компании грозит штраф до 500 тысяч рублей

Вся суть "контроля и регулирования" в России.

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0
Виктор Овчаров

Какие другие варианты? Пальчиком погрозить? На кол посадить перед мавзолеем?

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1
Ли Си Цын

Какие другие варианты?

Чего там обычно охранители начинают кукарекать? "Передовой европейский опыт", кажется... Ну вот его и применить. Штрафы там в % от оборота, вот это все. И та же херня касается продуктового рынка и Роспотребнадзора. Когда выгода от изъятия мяса из колбасы, где в составе она заявлена, условно 5 млрд, а штраф 500 тысяч - мяса в такой колбасе не будет никогда.

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2
Вел Колдин

они на одном матче нврно раз в 10 больше зарабатывают)

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0
Сергей Исаков

500к очень ха-ха так сказать. Когда уже нормальные штрафы будут, чтобы они ТОЧНО в РАЗЫ перекрывали выгоду от хайпа

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0
Вася Пражкин

«Шуметь после 11» - это не противоправные действия, иначе пришлось бы позакрывать все рестораны и кафе работающие ночью. А также дорожников ремонтирующих дороги. Они там в ФАСе логику вообще отрицают?

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0
В тему, по теме !!!

В мусарских

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0
В тему, по теме !!!

Это только первый шаг по отжатию фирмы!

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–4
Александр Медведь

Фирма уже давно в нужных руках)))

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–1
Онлайн-Аптека

на Кипре!

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0
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