ФАС завела дело на «Фонбет» из-за призыва шуметь после 23:00 в рекламе Статьи редакции
Компании грозит штраф до 500 тысяч рублей.
- Регулятор возбудил дело на юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет» из-за рекламы в эфире «Первого канала» во время матчей «Евро-2020» в июне-июле 2021 года. Определение опубликовано на сайте ФАС.
- Служба начала проверку после жалобы неназванного гражданина. В рекламе говорилось: «Футбол — лучшее время, чтобы забыть о проблемах... Это лучшее время, чтобы шуметь после 11... Это лучшее время, чтобы сделать свою первую ставку в "Фонбет"».
- Служба считает, что формулировка нарушает закон «О рекламе», потому что «побуждает к совершению противоправных действий». «Шуметь после 11» — административное правонарушение.
- За нарушение закона о рекламе «Фонбет» грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Суд рассмотрит дело 13 декабря.
Какие другие варианты?
Чего там обычно охранители начинают кукарекать? "Передовой европейский опыт", кажется... Ну вот его и применить. Штрафы там в % от оборота, вот это все. И та же херня касается продуктового рынка и Роспотребнадзора. Когда выгода от изъятия мяса из колбасы, где в составе она заявлена, условно 5 млрд, а штраф 500 тысяч - мяса в такой колбасе не будет никогда.
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