ФСИН предложила привлекать осуждённых ИТ-специалистов к удалённой работе на российские компании Статьи редакции
Вместо обычных исправительных работ.
Замглавы ФСИН Александр Хабаров на конференции в Новосибирске заявил, что компании в нескольких регионах хотели бы привлекать осуждённых ИТ-специалистов к удалённой работе, пишет ТАСС.
По словам Хабарова, речь идет об осуждённых на исправительные работы. Он добавил, что по закону осуждённый в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, но формат удалённой работы позволит трудиться в других субъектах.
- По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч ИТ-специалистов.
- 2 марта президент подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года. Минцифры пообещало ИТ-специалистам льготную ипотеку и отсрочку от армии.
Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.
Всем привет! В этот раз расскажу как защитить свои интересы в суде, если вам выполнили некачественную работу. По этому алгоритму это может сделать практически каждый, но только в том случае если работа на самом деле имеет недостатки. Алгоритм будет основан на примере моего дела, интересного в первую очередь суммами неустойки, а также тем, что…
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус предоставила всем желающим доступ к своим наиболее востребованным сервисам на выгодных условиях. Предложения для поддержки предпринимателей в новых условиях можно найти на сайте-агрегаторе спецпредложений и полезных материалов.
В 2019–2021 мы сделали несколько смелых ходов и увеличили годовую выручку с 12 до 50 млн рублей. В 2022 планируем удвоиться. В статье разбираем, какие идеи по развитию агентства были успешными, а какие — не очень. Сейчас лучшее время, чтобы проанализировать результаты и решить, что делать дальше. Адаптируемся к кризису в режиме реального времени.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
Больше половины выручки — не от рекламы.
Отличный лайфхак, посадил айтишника и вот тебе РАБ ЗА ЕДУ.
Вроде как запрет на выезд не ввели, но эффект еще круче! Ура!
[Опоздал с комментарием]
Зашел за этим
интересно, за что могли осудить ит специалиста?? построил в майнкрафте здание фсб или создал блог где осуждает политику?
На митинг одиночный вышел или был заподозрен в миролюбии, вариантов тьма, Россия страна возможностей!
пытался вывезти свои мозги за рубеж
Ну да, среди ИТ спецов же нет преступников :)
За что и остальных человеков.
Гулаг 2.0 готовится?
Шарашки 2.0
Ещё новость подъехала:
Минобороны выступает за то, чтобы любой софт, который россияне устанавливают на смартфоны и компьютеры, был отечественного производства
Скажу просто. Идите нахер с такими идеями
можно заодно всех не ИТ осуждённых переучивать на ИТ и тоже на удалёнку брать
Ну скорее можно всех неосужденных ИТ осудить и на удаленку)
1 апреля вроде закончилось уже)
Сидишь матаешь срок, работаешь на российский it, не туда нажал, не на тот сайт зашел и сразу срок продлевают не отходя от кассы)))
а потом опять видеозаписи не нужные, разборки, начальника увольнять 😄
Разве ФСИН уже это не делает? Вроде, слив массовых пыток в колониях как раз организовал айтишник, который отбывал срок.
ban host:127.1.0.0
Стартап- ФСИН-Tech- у нас тысячи ИТ фрилансеров.