Право
TJ

ФСИН предложила привлекать осуждённых ИТ-специалистов к удалённой работе на российские компании Статьи редакции

Вместо обычных исправительных работ.

Замглавы ФСИН Александр Хабаров на конференции в Новосибирске заявил, что компании в нескольких регионах хотели бы привлекать осуждённых ИТ-специалистов к удалённой работе, пишет ТАСС.

Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах.

Александр Хабаров
замглавы ФСИН

По словам Хабарова, речь идет об осуждённых на исправительные работы. Он добавил, что по закону осуждённый в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, но формат удалённой работы позволит трудиться в других субъектах.

  • По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч ИТ-специалистов.
  • 2 марта президент подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года. Минцифры пообещало ИТ-специалистам льготную ипотеку и отсрочку от армии.
Карьера
Актерский пистолет
ИТ-специалисты уезжают, потому что у них нет вариантов — компании не хотят работать с теми, кто находится в России Статьи редакции

Основные тезисы из материала BBC.

#новость

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21 комментарий
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Big Boss

Отличный лайфхак, посадил айтишника и вот тебе РАБ ЗА ЕДУ.
Вроде как запрет на выезд не ввели, но эффект еще круче! Ура!

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Isla Bonita

[Опоздал с комментарием]

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Алексей Кудасов
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Волшебный глобус

Зашел за этим

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Валерий Кипер

интересно, за что могли осудить ит специалиста?? построил в майнкрафте здание фсб или создал блог где осуждает политику?

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Денис Демидов

На митинг одиночный вышел или был заподозрен в миролюбии, вариантов тьма, Россия страна возможностей!

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Yan Varskii

пытался вывезти свои мозги за рубеж

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Bastard

Ну да, среди ИТ спецов же нет преступников :)

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Pavel Petel

За что и остальных человеков.

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Михаил Желтухин

Гулаг 2.0 готовится?

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Pavel Petel

Шарашки 2.0

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Pushkareva Ekaterina

Ещё новость подъехала:

Минобороны выступает за то, чтобы любой софт, который россияне устанавливают на смартфоны и компьютеры, был отечественного производства

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Никита Кашонков

Скажу просто. Идите нахер с такими идеями

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RomanistHere

можно заодно всех не ИТ осуждённых переучивать на ИТ и тоже на удалёнку брать

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Alexey Buravov

Ну скорее можно всех неосужденных ИТ осудить и на удаленку)

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Wer Tun

1 апреля вроде закончилось уже)

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ROME

Сидишь матаешь срок, работаешь на российский it, не туда нажал, не на тот сайт зашел и сразу срок продлевают не отходя от кассы)))

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неформат

а потом опять видеозаписи не нужные, разборки, начальника увольнять 😄

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evilnw

Разве ФСИН уже это не делает? Вроде, слив массовых пыток в колониях как раз организовал айтишник, который отбывал срок.

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Sylvan Urus

ban host:127.1.0.0

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Noblesse. tv

Стартап- ФСИН-Tech- у нас тысячи ИТ фрилансеров.

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Читать все 21 комментарий
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