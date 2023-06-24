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Право
Полина Лааксо

24-летнего хакера, причастного к взлому Twitter-аккаунтов Маска, Гейтса и других, приговорили к пяти годам тюрьмы Статьи редакции

Виновный назвал свои поступки «глупыми и бессмысленными», извинился перед пострадавшими и призвал суд к снисходительности.

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Джозеф Джеймс О'Коннор в 2020 году. Источник: Reuters
  • Приговор Джозефу Джеймсу О'Коннору вынес федеральный суд в Нью-Йорке, пишет TechCrunch. До этого 24-летний британец признал вину по четырём пунктам обвинения в компьютерном взломе, мошенничестве с использованием электронных средств, киберпреследовании и отмывании денег. Он также согласился выплатить $794 тысяч пострадавшим.
  • Во время слушания судья допустил, что, скорее всего, О'Коннор отбудет лишь половину срока, так как более двух лет провёл под стражей для предварительного расследования. Минюст США запрашивал для него как минимум семь лет заключения.
  • Виновный, известный в интернете под ником PlugWalkJoe, состоял в группе хакеров, которые в 2020 году взломали десятки Twitter-аккаунтов публичных лиц вроде Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Джо Байдена, а также компаний. Среди последних были Apple, Uber и Binance.
  • О'Коннор использовал тактики социальной инженерии, чтобы заполучить у сотрудников Twitter доступ к инфраструктуре. Затем другой участник схемы — Грэм Айван Кларк под ником Kirk — «угонял» профили с помощью внутренних «админских» инструментов.
  • От имени знаменитостей они размещали обманную криптосхему для тех, кто хотел быстро заработать: просили прислать в ограниченный срок деньги на криптокошелёк и обещали вернуть вдвое больше. Соцсети тогда пришлось запретить пользователям публиковать новые твиты, чтобы остановить поток мошеннических публикаций.
Скрин из «админки». Источник: TechCrunch
Примеры тех самых твитов. Источник: TechCrunch
  • О'Коннора задержали ещё в 2020 году в Испании, но экстрадировали в США лишь в апреле 2023 года. Грэма Айвана Кларка приговорили к трём годам тюрьмы в июле 2021-го. Помимо них, обвинения предъявили ещё двоим соучастникам.
  • Взлом мотивировал соцсеть ужесточить политику кибербезопасности и создать специальные «ключи» для сотрудников, чтобы предотвратить фишинговые атаки. Тогдашний руководитель отдела безопасности Питер Затко назвал тот случай «самым крупным в истории взломом на рынке социальных сетей».
Соцсети
Лера Михайлова
NYT: взломавший Twitter-аккаунты Маска и других получил доступ к внутренним инструментам через чат компании в Slack Статьи редакции

Всё началось с угона коротких имён аккаунтов в Twitter ради перепродажи.

Так выглядели сообщения, опубликованные от имени аккаунтов знаменитостей. Перечисленные на счёт кошелька биткоины взломщики выводили на другие кошельки.

#новость #twitter

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8 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Пацан к успеху шёл.

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Вадим Д.

Эх, а мог бы быть учителем информатики (-:

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Melissa Mata

Слишком мягкие наказания для такого уровня "доходов". Не мотивируют останавливаться. Сажали бы лет на 30 - совсем другое восприятие деяния было бы, а так... Выйдут и снова ведь начнут "зарабатывать".

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Dmitriy

Надо сажать тех, кто дырявый код пишет, а не тех кто уязвимости ищет.

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Pavel Zakharov

Без кодеров останетесь

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Mary Murray

как он это сделал расскажите

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Ivan

Что как ?

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Светлана

Таких сразу спец службы к себе забирают. Талант.

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8 комментариев
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