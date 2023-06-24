24-летнего хакера, причастного к взлому Twitter-аккаунтов Маска, Гейтса и других, приговорили к пяти годам тюрьмы Статьи редакции
Виновный назвал свои поступки «глупыми и бессмысленными», извинился перед пострадавшими и призвал суд к снисходительности.
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- Приговор Джозефу Джеймсу О'Коннору вынес федеральный суд в Нью-Йорке, пишет TechCrunch. До этого 24-летний британец признал вину по четырём пунктам обвинения в компьютерном взломе, мошенничестве с использованием электронных средств, киберпреследовании и отмывании денег. Он также согласился выплатить $794 тысяч пострадавшим.
- Во время слушания судья допустил, что, скорее всего, О'Коннор отбудет лишь половину срока, так как более двух лет провёл под стражей для предварительного расследования. Минюст США запрашивал для него как минимум семь лет заключения.
- Виновный, известный в интернете под ником PlugWalkJoe, состоял в группе хакеров, которые в 2020 году взломали десятки Twitter-аккаунтов публичных лиц вроде Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Джо Байдена, а также компаний. Среди последних были Apple, Uber и Binance.
- О'Коннор использовал тактики социальной инженерии, чтобы заполучить у сотрудников Twitter доступ к инфраструктуре. Затем другой участник схемы — Грэм Айван Кларк под ником Kirk — «угонял» профили с помощью внутренних «админских» инструментов.
- От имени знаменитостей они размещали обманную криптосхему для тех, кто хотел быстро заработать: просили прислать в ограниченный срок деньги на криптокошелёк и обещали вернуть вдвое больше. Соцсети тогда пришлось запретить пользователям публиковать новые твиты, чтобы остановить поток мошеннических публикаций.
- О'Коннора задержали ещё в 2020 году в Испании, но экстрадировали в США лишь в апреле 2023 года. Грэма Айвана Кларка приговорили к трём годам тюрьмы в июле 2021-го. Помимо них, обвинения предъявили ещё двоим соучастникам.
- Взлом мотивировал соцсеть ужесточить политику кибербезопасности и создать специальные «ключи» для сотрудников, чтобы предотвратить фишинговые атаки. Тогдашний руководитель отдела безопасности Питер Затко назвал тот случай «самым крупным в истории взломом на рынке социальных сетей».
Пацан к успеху шёл.
Эх, а мог бы быть учителем информатики (-:
Слишком мягкие наказания для такого уровня "доходов". Не мотивируют останавливаться. Сажали бы лет на 30 - совсем другое восприятие деяния было бы, а так... Выйдут и снова ведь начнут "зарабатывать".
Надо сажать тех, кто дырявый код пишет, а не тех кто уязвимости ищет.
Без кодеров останетесь
как он это сделал расскажите
Что как ?
Таких сразу спец службы к себе забирают. Талант.