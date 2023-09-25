ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за необоснованного повышения цен на связь Статьи редакции
В конце 2022 года служба уже признавала оператора нарушителем антимонопольного законодательства из-за повышения цен на 12%.
- Федеральная антимонопольная служба отметила, что в 2023 году «Мегафон» повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24%, изменения коснулись более 8,2 млн абонентов.
- Повышение цен оператор объяснял ростом затрат, отметила служба. При этом ФАС со ссылкой на отчётность компании отметила, что у «Мегафона» было «значительное снижение расходов» и «рост чистой прибыли». В связи с этим регулятор заключил, что оснований для увеличения тарифов у оператора нет.
- В результате ФАС возбудила в отношении «Мегафона» антимонопольное дело по п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции» (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф до до 1 млн рублей. (ч.1 ст.14.31 КоАП).
- В пресс-службе «Мегафона» рассказали «Ведомостям», что пока не получали официального уведомления от ведомства.
- В декабре 2022 года ФАС признала «Мегафон» виновным в необоснованном майском повышении цен — в среднем на 12%. Регулятор предписал снизить тарифы и пригрозил штрафом. В том же месяце ФАС начала новое расследование против оператора.
- В сентябре 2023 года ФАС заявила, что проведёт проверку в отношении МТС после жалоб абонентов на повышение тарифов. Этого оператора служба также признала в октябре 2022-го нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%.
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Надеюсь Теле2, МТС следующие?
В 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в РФ составит 9,8%, следует из опубликованного Минэкономразвития прогноза о социально-экономическом развитии России на 2024 год
Минэк тоже прижучат, получается?
Братва своих сдает только когда бегут с корабля. Проще потрясти с частников, нежели в нахлебников на бюджете
Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф до до 1 млн рублей.
Миллион для мегафона, насмешили))))
Было бы смешно, если бы не было так грустно... страна возможностей! :/
Правильно 👍
Давно пора.
а против Теле2 не хотят ли...?🤔
Билайн пусть ещё захватят
ФАС что то не перестает радовать))
Наконец то хорошие новости из страны скреп))
Или Алишер дорогу власти перешёл?
Мегафон:
Раз заявления о росте стоимости обслуживания оказались фигнёй, куда подать заявку на возврат стоимости тарифа к прежним значениям?
А кто-то им вообще пользуется? Ни от кого не слышал..
Теле2 в список добавьте, забыл пополнить баланс вчера и интернет закончился в самый неподходящий момент, через апп не пополнить без интернета, хотя моб. версия сайта работает. Через нее включил отложенный платеж, интернет не появился. В итоге пошел до банкомата, пропустил рабочий звонок в итоге. Спрашиваю у ТП, ну неужели в 2023 году через апп нельзя нажать экстренную кнопку и чтобы работало. Говорят, переходи на тариф который минимум на 30% дороже и еще доплачивай за раздачу и тогда включим услугу 'Интернет на 0' и будет ок. Подключать услугу (!) к текущему тарифу просто отказались даже под угрозой смены оператора. Это не вопрос денег, но отношения к текущим клиентам которые генерят 80% прибыли при 20% затрат. Но бизнес почему-то предпочитает тратить 80% на новые 20%. Текущие и так заплатят.
Это вообще дефолтная услуга должна быть - клиент хочет вам оплатить деньги, не может это сделать.
P.S. 5 лет пользуюсь точно, ранее переезжал на новый тариф в 2020
Имитация бурной деятельности
Цены при этом не упадут.