Право
Евгения Евсеева

Владимир Путин подписал закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг Статьи редакции

А также о штрафах до 300 тысяч рублей за необоснованный отказ рассматривать жалобы.

  • Документ, подписанный президентом России, опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

  • Речь идёт о ситуациях, когда приобретение какой-либо услуги «обязательно для получения основной услуги или покупки». Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 2000 до 4000 рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
  • Также закон вводит штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении жалоб потребителей: для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

#новость #штрафы

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62 комментария
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 Дориан Грей

Привет автодилерам🤭

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Иван Вознюк

Продать допов на 350к и получить штраф на 40. Хм.

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6 комментариев
Елизавета Т

И банкам

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Сергей Я

Не думаю, что правило будет распространяться на допы автодилеров. Надо закон смотреть конечно, но там же формально не "навязывание услуг", а "скидка на комплект".

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1 комментарий
Milton Fridman
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Иван Серик
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Mike Amir

- спасибо, что заказали у нас кофе, добавить вам дополнительно кленовый сироп по акции?
- нет, спасибо, вот номер карты, переведите штраф со скидкой 50%

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Невероятный Блондин

Ого перед выборами деятельность

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Кузя

До марта будешь помнить об этом))

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Вадим Д.

ДО? 40 000 ₽?!
Не, ну спасибо, конечно, только вот...

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Иван Серик
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Илья Попов

Вчера прочёл историю Прометея и очень впечатляла - каждый день прилетает орёл, клюет печень, печень за ночь отрастает и на второй день начинается по новой. Я подумал для себя, что если посадить этого злоумышленника орла на свою задницу, то Прометей был бы счастлив. Наверное, тебе тоже жалко Прометея.

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Андрей

Это будет геморно доказать

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Ник К.

Законы последних лет, честно говоря, больше направлены на взращивание беспомощности и тупости граждан. Мол, государство за тебя все сделает, не напрягайся.

Умный человек додумается, что если ему доп навязывают, то это галимая история. Но тут включается государство со своим "не обижай маленького, не навязывай ему ничего!"

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О персональных данных

Суть в том, что потребителю без законов, прямо запрещающих продаванам навязывать дополнительные услуги, трудно отстоять свои права. Получается так: либо берёшь фсё оптом, либо пи@дуй отсюда. Штрафы - это была бы хорошая мера предупреждения правонарушений, если бы регуляторы наказывали за нарушения, а не искали бы причины, чтобы ничерта не делать.

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1 комментарий
Yaroslav Khohlov

Ну попробуйте сами побороться с корпорациями, особенно когда на рынке 2-3 игрока и у всех практики одинаковые. Банки или сотовые операторы - все ведут себя по-скотски.

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Антон Большаков

Сейчас многие работают по принципу - без допов не продадим.
Да и те же банки с доп страховкой по кредиту.
Вот таких пусть и жучат.

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Сергей Я

Ловите умного!

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Иван Вознюк

А что случилось?

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Porki

Думаю кому то пытались навязать дополнительные услуги. Но этот человек явно телефоном не пользуется.

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7 комментариев
Not Botox Did

Опять очередная показуха перед выборами выставить себя в благородном свете. Что такое эти "до 40 тыс."?

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О персональных данных

Это много, если бы КАЖДЫЙ потребитель отстаивал свои права.

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Аскар Пулатов

И банкам

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Vasiliy coconut

Бедные владельцы автосалона

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a lucky

Сарказм)

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Елена Иванова

Везде одни палки ) скоро колеса везде будут валяться )

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Aleksei M

Этот штраф просто допом станет, государство решило поучаствовать

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Вованыч

А банкам исключения не сделают, надеюсь? Скоро же выборы, а я думаю, чего это такие интересные законы, все для народа.

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Ilya

- Дилеры повышают цену допов на 40к
- платят пусть даже каждый раз штраф
- дилеру - профит! Государству - профит!

Угадай, кто в минусе?

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О персональных данных

Так вам теперь не обязательно покупать допы, чтобы наказать дилера.

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Edward Dette
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Елена Иванова

Ахах

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Александр Кудин

На сколько я знаю на эти суммы делают скидки не?

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Иван Сырицо Продажи Маркетинг

Автодиллеры сейчас нервно курят в сторонке 🤣 Давно нужен был такой закон.

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Alex

2000 р штраф, если найдётся 5000 пострадавших.

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Аккаунт заморожен

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Алексей Максимов

Интересно а когда банки страховку предлагают чтобы взять кредит туда входит!?

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Невероятный Блондин

Можно не брать, но будет дороже.

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1 комментарий
Alexandr Yurovskih

Автодилеры теперь будут продавать на минималках комплектации? Типа back to USSR? хм ...

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Let It All Out

Оплата доставки покупки СДЭКом или Почтой России через продавца попадает под закон?

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Тоже хочу

Руцентр разорится?

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Оксана

Навязывают в школе дополнительные услуги в виде прививок , нет дополнительной медицинской лицензии и договора с родителями на медицинские услуги , штраф !

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Juaquita Howard

ну навязывать и предлагать -это разные вещи конечно , а вот как тут доказать, что тебе навязывали услугу ?

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Трудное решение

Так, бояре, подсчеты пошли. Видимо, карманный бюджет страны решили пополнить. Но, чего ради обидеться? Лучше подключим хитрость: открывай свою юр.лицо и давай торговать "навязанными услугами", чтоб и штрафы на месте не скапливались.

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Андрей Медведев

Привет банкам со своими кредитками, страховым с лишними бумажками, дилерам с допами)

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Андрей Иванов

Вадим Васильевич всё о народе думает, заботится о нас.

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59 комментариев
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