Владимир Путин подписал закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг Статьи редакции
А также о штрафах до 300 тысяч рублей за необоснованный отказ рассматривать жалобы.
- Документ, подписанный президентом России, опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
- Речь идёт о ситуациях, когда приобретение какой-либо услуги «обязательно для получения основной услуги или покупки». Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 2000 до 4000 рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
- Также закон вводит штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении жалоб потребителей: для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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Привет автодилерам🤭
Продать допов на 350к и получить штраф на 40. Хм.
И банкам
Не думаю, что правило будет распространяться на допы автодилеров. Надо закон смотреть конечно, но там же формально не "навязывание услуг", а "скидка на комплект".
- спасибо, что заказали у нас кофе, добавить вам дополнительно кленовый сироп по акции?
- нет, спасибо, вот номер карты, переведите штраф со скидкой 50%
Ого перед выборами деятельность
До марта будешь помнить об этом))
ДО? 40 000 ₽?!
Не, ну спасибо, конечно, только вот...
Вчера прочёл историю Прометея и очень впечатляла - каждый день прилетает орёл, клюет печень, печень за ночь отрастает и на второй день начинается по новой. Я подумал для себя, что если посадить этого злоумышленника орла на свою задницу, то Прометей был бы счастлив. Наверное, тебе тоже жалко Прометея.
Это будет геморно доказать
Законы последних лет, честно говоря, больше направлены на взращивание беспомощности и тупости граждан. Мол, государство за тебя все сделает, не напрягайся.
Умный человек додумается, что если ему доп навязывают, то это галимая история. Но тут включается государство со своим "не обижай маленького, не навязывай ему ничего!"
Суть в том, что потребителю без законов, прямо запрещающих продаванам навязывать дополнительные услуги, трудно отстоять свои права. Получается так: либо берёшь фсё оптом, либо пи@дуй отсюда. Штрафы - это была бы хорошая мера предупреждения правонарушений, если бы регуляторы наказывали за нарушения, а не искали бы причины, чтобы ничерта не делать.
Ну попробуйте сами побороться с корпорациями, особенно когда на рынке 2-3 игрока и у всех практики одинаковые. Банки или сотовые операторы - все ведут себя по-скотски.
Сейчас многие работают по принципу - без допов не продадим.
Да и те же банки с доп страховкой по кредиту.
Вот таких пусть и жучат.
Ловите умного!
А что случилось?
Думаю кому то пытались навязать дополнительные услуги. Но этот человек явно телефоном не пользуется.
Опять очередная показуха перед выборами выставить себя в благородном свете. Что такое эти "до 40 тыс."?
Это много, если бы КАЖДЫЙ потребитель отстаивал свои права.
И банкам
Бедные владельцы автосалона
Сарказм)
Везде одни палки ) скоро колеса везде будут валяться )
Этот штраф просто допом станет, государство решило поучаствовать
А банкам исключения не сделают, надеюсь? Скоро же выборы, а я думаю, чего это такие интересные законы, все для народа.
- Дилеры повышают цену допов на 40к
- платят пусть даже каждый раз штраф
- дилеру - профит! Государству - профит!
Угадай, кто в минусе?
Так вам теперь не обязательно покупать допы, чтобы наказать дилера.
Ахах
На сколько я знаю на эти суммы делают скидки не?
Автодиллеры сейчас нервно курят в сторонке 🤣 Давно нужен был такой закон.
2000 р штраф, если найдётся 5000 пострадавших.
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Интересно а когда банки страховку предлагают чтобы взять кредит туда входит!?
Можно не брать, но будет дороже.
Автодилеры теперь будут продавать на минималках комплектации? Типа back to USSR? хм ...
Оплата доставки покупки СДЭКом или Почтой России через продавца попадает под закон?
Руцентр разорится?
Навязывают в школе дополнительные услуги в виде прививок , нет дополнительной медицинской лицензии и договора с родителями на медицинские услуги , штраф !
ну навязывать и предлагать -это разные вещи конечно , а вот как тут доказать, что тебе навязывали услугу ?
Так, бояре, подсчеты пошли. Видимо, карманный бюджет страны решили пополнить. Но, чего ради обидеться? Лучше подключим хитрость: открывай свою юр.лицо и давай торговать "навязанными услугами", чтоб и штрафы на месте не скапливались.
Привет банкам со своими кредитками, страховым с лишними бумажками, дилерам с допами)
Вадим Васильевич всё о народе думает, заботится о нас.