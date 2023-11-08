Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple Статьи редакции
Они хотят, чтобы преимущества системы были доступны пользователям любых устройств.
- Письмо с просьбой присвоить iMessage статус одного из «ключевых» сервисов Apple подписали представители Google и телеком-компаний Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange, пишет FT со ссылкой на документ. Его авторы считают, что iMessage — «важный шлюз между корпоративными пользователями и их клиентами».
- Если Еврокомиссия (ЕК) признает его таковым, Apple, согласно закону о цифровых рынках, должна будет обеспечить его «совместимость» с другими системами и сервисами. Регулятор подтвердил, что проводит расследование. Решение должны вынести до февраля 2024 года.
- Apple ранее заявляла, что закон не должен затрагивать iMessage, потому что пользователи не платят за него «напрямую». От него также не зависит работоспособность устройства: им можно пользоваться и без iMessage. По словам компании, потребители обладают доступом к «широкому ассортименту» мессенджеров и часто общаются в нескольких сразу. Это значит, что сложностей с переключением между ними нет.
- Компания также не считает свою систему «важным шлюзом» для бизнеса на фоне «других сервисов обмена сообщениями». iMessage предназначен прежде всего для личных переписок с друзьями и семьёй, подчеркнули в Apple.
- Авторы обращения полагают, что компания отрицает важность iMessage для бизнеса именно потому, что через неё предлагает пользователям больше функций и тем самым усиливает лояльность к бренду. «Важно, чтобы бизнес мог общаться с клиентами, используя преимущества современных коммуникационных сервисов с более продвинутыми функциями», — говорится в письме. Если Apple обеспечит совместимость с другими устройствами, выиграют и потребители, и компании.
- О какой улучшенной функциональности говорят Google и операторы — не уточняется. FT допускает, что речь о качестве пересылаемых фотографий и видео: в iMessage оно выше. The Verge приводит в пример шифрование.
- Издания также напомнили, что Apple разграничивает пользователей Android и своих продуктов с помощью цветовых индикаторов. В чатах iMessage они синего цвета, а SMS — зелёного. Если позвать в «синий» групповой чат владельца Android-устройства, все пользователи будут автоматически вынуждены отправлять сообщения с помощью SMS, даже если у них iPhone. По словам FT, участники рынка «давно хотели положить конец замкнутости сервиса — в надежде, что это подтолкнёт покупателей присмотреться к другим брендам».
- ЕК отказалась комментировать позицию в разговоре с FT. По данным источников последней, регулятор допускает, что iMessage «косвенно оказывает влияние на выручку компании, так как сервис предустановлен на устройства и может использоваться только на них».
1.3K показов
1.2K открытий
Остановитесь, Google и еврооператоры! Apple и так на USB-C перехала, уже огромный шаг!
Мессенджеров вам мало?! Да берите хоть аську мэйловскую обратно, хоть там-там!
Было же уже =)
https://youtu.be/PTKJBDNUYmA
Даёшь iMessage на Android, а Safari снова на Windows!
и API эпловых заметок не помешало бы открыть
А гугловские открыты? Когда-то пробовал добавить, например, заметки из Гугл кипа в эпл, но не получилось.
Эпол выпускает iMessage на андройд, гугл такой: стоп, мы так не договаривались
Надо больше жалоб! Сами-то в белых пальто?
Есть идея для яблока.
Согласиться с требование гула при условии установки на андроид сафари браузером по умолчанию.
вижу только один выход - пусть купят себе по айфону
и мне новый
Ждёт давно, сама не едешь
а цвет какой
Ну начинается 🙄
😗
Ябеды-корябеды!
Я думаю надо требовать предоставить пользователям возможность ставить Андроид на iPhone, а то с какими-то мелочами заходят
Действительно, винду же на мак можно поставить
А куда пожаловаться что Apple Pay в России не работает?
Сверься с контрольным чек-листом патриот-булшит-бинго ниже. Кое-что подходит.
[ ] Болтать все горазды на публику, а реально за деньги сделают все
[ ] Их правительства на родине заставляют
[ ] Ничего ее мешает им работать и сейчас
[ ] Санкции ни на что не влияют
[ ] Уже полно аналогов
В Спортлото
Google давно слюни на iMessage пускает. Впрочем как и многие пользователи андроидов.
Фу написал как типичный андроидовод
Ты какую то хуйню сморозил.
По факту, Гугл уже несколько лет мечтает о поддержке своей RCS на айфонах чтобы приобщиться к iMessage. Этот факт не делает и не может меня сделать андроидоводом по определению.
Предлагаю ЕС-у просто национализировать iMessage как стратегически важный сервис.
Ведь приложение с чатами - это уникальная технология доступная только компании Apple, ни одно другая компания не смогла создать ничего подобного.
Да будет еще один иск
Так сам андроид доступен только для андроидов))