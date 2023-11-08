Право
Полина Лааксо

Google и европейские операторы пожаловались Еврокомиссии на совместимость iMessage только с устройствами Apple Статьи редакции

Они хотят, чтобы преимущества системы были доступны пользователям любых устройств.

  • Письмо с просьбой присвоить iMessage статус одного из «ключевых» сервисов Apple подписали представители Google и телеком-компаний Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange, пишет FT со ссылкой на документ. Его авторы считают, что iMessage — «важный шлюз между корпоративными пользователями и их клиентами».
  • Если Еврокомиссия (ЕК) признает его таковым, Apple, согласно закону о цифровых рынках, должна будет обеспечить его «совместимость» с другими системами и сервисами. Регулятор подтвердил, что проводит расследование. Решение должны вынести до февраля 2024 года.
  • Apple ранее заявляла, что закон не должен затрагивать iMessage, потому что пользователи не платят за него «напрямую». От него также не зависит работоспособность устройства: им можно пользоваться и без iMessage. По словам компании, потребители обладают доступом к «широкому ассортименту» мессенджеров и часто общаются в нескольких сразу. Это значит, что сложностей с переключением между ними нет.
  • Компания также не считает свою систему «важным шлюзом» для бизнеса на фоне «других сервисов обмена сообщениями». iMessage предназначен прежде всего для личных переписок с друзьями и семьёй, подчеркнули в Apple.
  • Авторы обращения полагают, что компания отрицает важность iMessage для бизнеса именно потому, что через неё предлагает пользователям больше функций и тем самым усиливает лояльность к бренду. «Важно, чтобы бизнес мог общаться с клиентами, используя преимущества современных коммуникационных сервисов с более продвинутыми функциями», — говорится в письме. Если Apple обеспечит совместимость с другими устройствами, выиграют и потребители, и компании.
  • О какой улучшенной функциональности говорят Google и операторы — не уточняется. FT допускает, что речь о качестве пересылаемых фотографий и видео: в iMessage оно выше. The Verge приводит в пример шифрование.
  • Издания также напомнили, что Apple разграничивает пользователей Android и своих продуктов с помощью цветовых индикаторов. В чатах iMessage они синего цвета, а SMS — зелёного. Если позвать в «синий» групповой чат владельца Android-устройства, все пользователи будут автоматически вынуждены отправлять сообщения с помощью SMS, даже если у них iPhone. По словам FT, участники рынка «давно хотели положить конец замкнутости сервиса — в надежде, что это подтолкнёт покупателей присмотреться к другим брендам».
  • ЕК отказалась комментировать позицию в разговоре с FT. По данным источников последней, регулятор допускает, что iMessage «косвенно оказывает влияние на выручку компании, так как сервис предустановлен на устройства и может использоваться только на них».
Источник: AppDevice

#apple #imessage #google #новость

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Остановитесь, Google и еврооператоры! Apple и так на USB-C перехала, уже огромный шаг!
Мессенджеров вам мало?! Да берите хоть аську мэйловскую обратно, хоть там-там!

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Wittgenstein

Было же уже =)

https://youtu.be/PTKJBDNUYmA

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Амбассадор Черноголовки

Даёшь iMessage на Android, а Safari снова на Windows!

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умный человек

и API эпловых заметок не помешало бы открыть

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Александр Шестаков

А гугловские открыты? Когда-то пробовал добавить, например, заметки из Гугл кипа в эпл, но не получилось.

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умный человек
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Aleksei M

Эпол выпускает iMessage на андройд, гугл такой: стоп, мы так не договаривались

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Andrey Chuguev

Надо больше жалоб! Сами-то в белых пальто?

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under construction

Есть идея для яблока.
Согласиться с требование гула при условии установки на андроид сафари браузером по умолчанию.

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Посторонним В

вижу только один выход - пусть купят себе по айфону

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Посторонним В

и мне новый

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Невероятный Блондин

Ждёт давно, сама не едешь

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Посторонним В

а цвет какой

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Невероятный Блондин

Ну начинается 🙄

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Посторонним В

😗

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Слегка Придурковатый

Ябеды-корябеды!

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Sergeant Ding

Я думаю надо требовать предоставить пользователям возможность ставить Андроид на iPhone, а то с какими-то мелочами заходят

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Den Kotov

Действительно, винду же на мак можно поставить

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Колян

А куда пожаловаться что Apple Pay в России не работает?

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Юрий Б.

Сверься с контрольным чек-листом патриот-булшит-бинго ниже. Кое-что подходит.

[ ] Болтать все горазды на публику, а реально за деньги сделают все
[ ] Их правительства на родине заставляют
[ ] Ничего ее мешает им работать и сейчас
[ ] Санкции ни на что не влияют
[ ] Уже полно аналогов

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Sergeant Ding

В Спортлото

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Невероятный Блондин

Google давно слюни на iMessage пускает. Впрочем как и многие пользователи андроидов.

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Юрий Б.
давно слюни ... пускает

Фу написал как типичный андроидовод

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Невероятный Блондин

Ты какую то хуйню сморозил.

По факту, Гугл уже несколько лет мечтает о поддержке своей RCS на айфонах чтобы приобщиться к iMessage. Этот факт не делает и не может меня сделать андроидоводом по определению.

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Ddd

Предлагаю ЕС-у просто национализировать iMessage как стратегически важный сервис.
Ведь приложение с чатами - это уникальная технология доступная только компании Apple, ни одно другая компания не смогла создать ничего подобного.

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Антон Вальцев

Да будет еще один иск

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James Bomond

Так сам андроид доступен только для андроидов))

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