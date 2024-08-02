Оператор наружной рекламы Russ сообщил об оценке своего бизнеса аудиторами в 460-500 млрд рублей — РБК

Эта оценка не учитывает доли Russ в ООО «РВБ» — совместного предприятия оператора и Wildberries.Во время аудита Б1 (бывшее российское подразделение EY) бизнес оператора наружной рекламы Russ оценили в 460-500 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя Russ.Методология «учитывала стоимость материальных и нематериальных активов на текущий момент», добавили в Russ. Например, во время подготовки оценки проанализировали аналогичные компании за границей, учли уровень EBITDA, «возможности роста потенциала бизнеса, риски и инвестиционную синергию с учётом бизнес-плана развития объединённой компании Russ и Wildberries».В Б1 не раскрыли РБК другие подробности, но отметили, что «видят потенциал от объединения офлайн- и онлайн-рекламного инвентаря Russ и Wildberries».Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с изданием отметил, что озвученная оценка релевантна, только если учитывает долю в ООО «РВБ». Глава спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов добавил, что не видел расчётов, но «со стороны цифра вызывает удивление».Другие опрошенные эксперты указали, что оценка стоимости любого бизнеса обычно включает потенциал его роста, а Russ — лидер растущего рынка с эффективным управлением. Кроме того, могли учитываться общее количество инвентаря и федеральный масштаб продаж, а также нематериальные активы в виде «ПО и ноу-хау».Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы, пишет РБК. В 2023 году выручка ООО «Русс Аутдор» (основное юрлицо) составила почти 28 млрд рублей при чистой прибыли 4,9 млрд рублей. Юрлицо на 99% принадлежит ООО «Стинн», ещё 1% у АО «Олимп», все доли в обременении у ВТБ.Wildberries объявил об объединении с Russ в июне 2024 года. В начале июля стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдбериз» (в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава). В «РВБ» передали юрлица-«дочек» «Вайлдбериз» и домены маркетплейса.На фоне объединения компаний разгорелся конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчук. Первый заявил, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы». Татьяна в ответ сообщила, что это «не рейдерский захват, а развод».Подробнее о том, с чего начался конфликт и кто в нём замешан, можно узнать в промежуточной сводке.#новости #russ #wildberries #захватwildberries
Выручка 28 млрд. в годПрибыль 5 млрд. в годОценка компании 500 млрд.
Ясно.
Так вайлдберис тоже ничего не зарабатывает
Russ — лидер растущего рынкаРынок биллбордов на пороге прорыва, похлеще ИИ. Недооцениваете его потенциал просто. Ну и что, что крупные западные рекламодатели ушли. Реклама СВО - отличный растущий рынок
Рекламодатели ушли, билборды остались.
Русс ещё всех удивит, когда станет WildRuss.
Вот ты смеешься, но они на этой рекламе, если по рыночной цене оплата идет, ахуеть как много поднимают.
Следите за руками!!!
Оборот RUSS почти 28 млрд рублейОборот Wildberries (в 2023) более 2,5 триллиона рублей ($27,2 млрд)Считаем:
28 млрд / 2,5 триллиона = 28 / 2500 = 0,0112
0,0112 * 100 = 1,12%
С хера ли RUSS вдруг получил 35% сами можете поконспирологировать
Таня, ты была хорошей ширмой.
Главный иксперд на vc. Повезло нам, что работает за бесплатно.