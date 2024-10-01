Роскомнадзор отчитался о росте легальной интернет-рекламы с 254,7 млрд до 381 млрд рублей за первую половину 2024 года

Бизнес начал «выходить из тени» из-за штрафов за отсутствие маркировки, но ещё треть рекламы может быть неучтённой, считают эксперты. По итогам января-июня 2024 года российский рынок легально размещённой в интернете рекламы составил 381 млрд рублей. Это следует из отчёта Роскомнадзора о рынке интернет-рекламы, данные приводит РБК. Информация основана на данных из Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведётся с 1 сентября 2022 года.Оценку объёма учтённых в ЕРИР рекламных бюджетов на продвижение в интернете Роскомнадзор давал с учётом НДС. Всего за первую половину 2024-го о рекламе отчитались 880,7 тысячи рекламодателей (за тот же период в 2023-м — 828 тысяч).Количество рекламных креативов составило 2 млрд против 1,2 млрд годом ранее. Информацию о рекламных договорах передали 4,4 тысячи рекламных агентств и больше 57 тысяч распространителей рекламы и операторов рекламных систем.Больше половины — 58,5% или 223,2 млрд рублей — от всех рекламных бюджетов пришлось на продвижение крупных компаний. Около четверти или 92 млрд рублей приходится в сумме на 41 крупнейшего рекламодателя. Названия компаний не приводятся, но каждая потратила на рекламу в интернете больше 1 млрд рублей.К рекламодателям с бюджетами менее 20 млн рублей на каждого (таких 99% от общего числа) относится примерно треть всех рекламных бюджетов.Большая часть рекламных бюджетов приписаны Москве (около 56%), затем идут Санкт-Петербург (8%) и Московская область (7%). Доли распределяются на основе данных по месту регистрации компаний, в них включены бюджеты, расходуемые на размещение интернет-рекламы как на федеральном, так и на региональном рынке, указано в отчёте.Мнения экспертов, опрошенных РБК, в оценке данных Роскомнадзора разошлись. NMi Group говорят, что те близки к их данным, но часть рекламы, особенно от малого и среднего бизнеса, может оставаться неучтённой. В Media Direction Group говорят, что в ЕРИР учтено только 60-70% всей рекламы. Выход рекламодателей «из тени» эксперты объясняют введением штрафов за отсутствие маркировки.Полина ЛааксоМаркетинг01.09.2022Единая система учёта рекламы в интернете: что значит новый закон о маркировке рекламы Какие кампании поставят на учёт, как о них отчитываться и что будет, если закон проигнорировать.#новости
— Привет сосед! Вижу, у тебя новая собака. Как назвал?
— Берта. Добрая, умная, все команды знает. erid: Rbs6Dg45J
Когда со всех сторон обмазался блокировщиками рекламы и не понимаешь, о чем новость.
А в тележке блокировщики работают?
Только вот блокировщики рекламы, сейчас многие сайты не любят ,могут даже не работать
Как же нам повезло что есть РКН: всё организует, расскажет, пояснит и даже обоснует почему это хорошо и важно.
Браво! Бурные овации!
а как по-другому.