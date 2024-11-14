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Полина Лааксо
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«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга

Арендовать такую можно на срок от одного дня для поездок не дальше 250 км от города.

  • В Москве открыли доступ к аренде ГАЗ-3102, а в Санкт-Петербург «в ближайшее время» привезут одну ГАЗ-24, сообщили в сервисе. «Волги» оснастили автоматической коробкой передач, японскими двигателями, Bluetooth-аудиосистемой и климат-контролем.
  • К аренде ретромоделей допустили пользователей от 28 лет со стажем вождения не менее десяти лет. Придётся также пройти обязательный инструктаж — у автомобилей «свои особенности управления».
ГАЗ-24 (изумрудная) и ГАЗ-3102 (фиолетовая). Источник фото: «Ситидрайв» — здесь и далее
ГАЗ-24 (изумрудная) и ГАЗ-3102 (фиолетовая). Источник фото: «Ситидрайв» — здесь и далее
  • Забрать ГАЗ-3102 можно со спецстоянок в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево и у метро «Тушинская». Другой вариант — заказать доставку в пределах МКАД за 1200 рублей. В Санкт-Петербурге ГАЗ-24 будет в аэропорту Пулково.
  • Стоимость аренды зависит от срока и подключённых допуслуг. Например, в Москве бронь ГАЗ-3102 на четыре дня обойдётся в 46,4 тысячи рублей плюс залог 30 тысяч рублей — его вернут в течение 15 дней после окончания аренды. Опция «Безлимитный километраж» — это ещё плюс 1000 рублей за день аренды.
По словам «Ситидрайва», ГАЗ-24 — первая машина во времена СССР, в которой ноги пассажиров на заднем сидении не упирались в передние кресла
По словам «Ситидрайва», ГАЗ-24 — первая машина во времена СССР, в которой ноги пассажиров на заднем сидении не упирались в передние кресла
«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга
«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга
ГАЗ-3102 прижилась в СССР как «министерская». Её выпускали небольшими партиями для нужд номенклатурных работников среднего звена, рассказали в «Ситидрайве»
ГАЗ-3102 прижилась в СССР как «министерская». Её выпускали небольшими партиями для нужд номенклатурных работников среднего звена, рассказали в «Ситидрайве»
«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга
«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга

#новости #ситидрайв

2020
44
33
11
122 комментария
d679eaad610471402e548ca689df29

Скоро как на Кубе будет, там тоже куча старых машин

30
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Ракс
46
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Алеоп

Это новость для пиара Ситидрайва, но вам ведь лишь бы притянуть, правда?

5
1
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Rus Lan

Еще бы климат подобающий

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Dmitry

Когда дрочка на совок это национальная идея, то надо соответствовать

17
1
1
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Zaxar Romanov

Ага, а когда в америке додж 77го года выпуска, ты напишешь про созерцание прекрасной истории, шляпа ты двуличная

25
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ЯжПрограммист

Зачем вы дрочите на совок?

3
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