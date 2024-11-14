«Ситидрайв» добавит две модернизированные «Волги» в автопарки Москвы и Санкт-Петербурга

Арендовать такую можно на срок от одного дня для поездок не дальше 250 км от города.В Москве открыли доступ к аренде ГАЗ-3102, а в Санкт-Петербург «в ближайшее время» привезут одну ГАЗ-24, сообщили в сервисе. «Волги» оснастили автоматической коробкой передач, японскими двигателями, Bluetooth-аудиосистемой и климат-контролем.К аренде ретромоделей допустили пользователей от 28 лет со стажем вождения не менее десяти лет. Придётся также пройти обязательный инструктаж — у автомобилей «свои особенности управления».ГАЗ-24 (изумрудная) и ГАЗ-3102 (фиолетовая). Источник фото: «Ситидрайв» — здесь и далееЗабрать ГАЗ-3102 можно со спецстоянок в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево и у метро «Тушинская». Другой вариант — заказать доставку в пределах МКАД за 1200 рублей. В Санкт-Петербурге ГАЗ-24 будет в аэропорту Пулково.Стоимость аренды зависит от срока и подключённых допуслуг. Например, в Москве бронь ГАЗ-3102 на четыре дня обойдётся в 46,4 тысячи рублей плюс залог 30 тысяч рублей — его вернут в течение 15 дней после окончания аренды. Опция «Безлимитный километраж» — это ещё плюс 1000 рублей за день аренды.По словам «Ситидрайва», ГАЗ-24 — первая машина во времена СССР, в которой ноги пассажиров на заднем сидении не упирались в передние креслаГАЗ-3102 прижилась в СССР как «министерская». Её выпускали небольшими партиями для нужд номенклатурных работников среднего звена, рассказали в «Ситидрайве»#новости #ситидрайв
Скоро как на Кубе будет, там тоже куча старых машин
Это новость для пиара Ситидрайва, но вам ведь лишь бы притянуть, правда?
Еще бы климат подобающий
Когда дрочка на совок это национальная идея, то надо соответствовать
Ага, а когда в америке додж 77го года выпуска, ты напишешь про созерцание прекрасной истории, шляпа ты двуличная
Зачем вы дрочите на совок?