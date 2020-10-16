«Сбер» купил долю в сервисе мониторинга рекламы на ТВ Материал редакции
Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее.
«Сбер» купил долю в компании «ТВ Мониторинг Про» через свою дочернюю компанию «Цифровые технологии», пишет «Коммерсантъ». Банк стал владельцем 5% сервиса мониторинга телеэфира, следует из Kartoteka.ru.
Сделка состоялась в рамках совместного акселератора банка и фонда 500 Startups. В пресс-службе «Сбера» уточнили, что компанию оценивают в 120 млн рублей — доля «Сбера» составляет 6 млн рублей. Остальные доли принадлежат физлицам.
Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга» в работе своей компании «Сбермаркетинг», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее. В «ТВ Мониторинг Про» не ответили на запрос издания.
«ТВ Мониторинг Про» основана в 2006 году для анализа телеконтента и рекламы для частных клиентов. С 2009 году под брендом Comexp компания начала проводить мониторинг телеэфира в регионах. Однако услуга стала невостребованной после того, как официальный медиаизмеритель Mediascope начал заниматься тем же. Проект Comexp в сделку не вошел, уточнили в «Сбере».
Технологии «ТВ Мониторинг Про» ориентированы на глубокий региональный мониторинг рекламы и могут оценивать отдельно каждый город, рассказали изданию эксперты. Это представляет интерес для рекламодателей с широким проникновением по всей России.
Когда уже будет новость Сбер купил ЖБИ заводик?
У СБЕРА кризис идей и тем более не знают что уже покупать ...и главный вопрос для чего ... ???!! Сейчас ещё и логотипы мы им должны придумать 🤣🤣🤣🤣🤣
Интересно, когда они разрастутся, то дойдет-ли до антимонопольного разбирательства или "папа" решит их не трогать
Кроме медиаскопа никто не может измерять тв нормально в масштабах страны, нет инфраструктуры для этого.
Да и зачем покупать какого-то исследователя, когда крупные агентства уже больше года просто с телеоператорами партнерятся для целей аналитики
Как ни посмотрю, Сбер всё новации покупает, правда остается совковым.
а ВТБ выкупает допки убыточных гос компаний.
Разделение труда?
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