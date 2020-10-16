Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее.

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«Сбер» купил долю в компании «ТВ Мониторинг Про» через свою дочернюю компанию «Цифровые технологии», пишет «Коммерсантъ». Банк стал владельцем 5% сервиса мониторинга телеэфира, следует из Kartoteka.ru. Сделка состоялась в рамках совместного акселератора банка и фонда 500 Startups. В пресс-службе «Сбера» уточнили, что компанию оценивают в 120 млн рублей — доля «Сбера» составляет 6 млн рублей. Остальные доли принадлежат физлицам.

Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга» в работе своей компании «Сбермаркетинг», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее. В «ТВ Мониторинг Про» не ответили на запрос издания.

«ТВ Мониторинг Про» основана в 2006 году для анализа телеконтента и рекламы для частных клиентов. С 2009 году под брендом Comexp компания начала проводить мониторинг телеэфира в регионах. Однако услуга стала невостребованной после того, как официальный медиаизмеритель Mediascope начал заниматься тем же. Проект Comexp в сделку не вошел, уточнили в «Сбере».