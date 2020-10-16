Маркетинг
Рая Хачатрян
1136

«Сбер» купил долю в сервисе мониторинга рекламы на ТВ Материал редакции

Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее.

9 комментариев
В закладки

«Сбер» купил долю в компании «ТВ Мониторинг Про» через свою дочернюю компанию «Цифровые технологии», пишет «Коммерсантъ». Банк стал владельцем 5% сервиса мониторинга телеэфира, следует из Kartoteka.ru.

Сделка состоялась в рамках совместного акселератора банка и фонда 500 Startups. В пресс-службе «Сбера» уточнили, что компанию оценивают в 120 млн рублей — доля «Сбера» составляет 6 млн рублей. Остальные доли принадлежат физлицам.

Банк планирует использовать решения «ТВ Мониторинга» в работе своей компании «Сбермаркетинг», чтобы сделать рекламу на ТВ эффективнее. В «ТВ Мониторинг Про» не ответили на запрос издания.

«ТВ Мониторинг Про» основана в 2006 году для анализа телеконтента и рекламы для частных клиентов. С 2009 году под брендом Comexp компания начала проводить мониторинг телеэфира в регионах. Однако услуга стала невостребованной после того, как официальный медиаизмеритель Mediascope начал заниматься тем же. Проект Comexp в сделку не вошел, уточнили в «Сбере».

Технологии «ТВ Мониторинг Про» ориентированы на глубокий региональный мониторинг рекламы и могут оценивать отдельно каждый город, рассказали изданию эксперты. Это представляет интерес для рекламодателей с широким проникновением по всей России.

#новость #сбер

Рая Хачатрян
+2733
2
2
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 167541, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Oct 2020 08:26:32 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как построить веб-аналитику для мобильных приложений
Всем привет. Меня зовут Ефим Антонов, я аналитик в агентстве kite. Мы делаем SEO для порталов и редакций. Работаем с…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Майор Кудасов

7

Когда уже будет новость Сбер купил ЖБИ заводик?

Ответить

Kelerius

Майор
4

и жену на ку5 ?

Ответить

Майор Кудасов

Kelerius
0

любимую не отдают

Ответить

Игорь Крафт

2

У СБЕРА кризис идей и тем более не знают что уже покупать ...и главный вопрос для чего ... ???!! Сейчас ещё и логотипы мы им должны придумать 🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Alexey Bo

0

Интересно, когда они разрастутся, то дойдет-ли до антимонопольного разбирательства или "папа" решит их не трогать

Ответить

Giorgiy Kiladze

0

Тот самый случай, когда деньги есть, а идей не хватает

Ответить

Nikita Mereminskiy

0

Кроме медиаскопа никто не может измерять тв нормально в масштабах страны, нет инфраструктуры для этого.

Да и зачем покупать какого-то исследователя, когда крупные агентства уже больше года просто с телеоператорами партнерятся для целей аналитики

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Как ни посмотрю, Сбер всё новации покупает, правда остается совковым.
а ВТБ выкупает допки убыточных гос компаний.
Разделение труда?

Ответить

Alexander Sorokin

0

Скоро будет новость, Сбер "Банк" - купил все.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как мы «проели» инвестиции, но через год смогли успешно перезапуститься
Глеб Ковалев начал работать с рекомендательными системами для сайтов в проекте своего одноклассника. Позже он стал техн…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Анонимный парсинг с помощью Tor
В этой заметке мы хотим показать основные преимущества и недостатки сети Tor, а также процесс настройки прокси в связке…
1
РН-БашНИПИнефть
Подписан
Отписаться
Нефтянка и хакатон. Марафон – это не только бег
Эта статья прольёт свет на несколько любопытных аспектов жизнедеятельности большой нефтяной компании, а именно: как орг…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vasiliy Gorin
за день
Хуйня получилась, не надо так.
«Тинькофф», вы там ничего не перепутали?
Alex Kuz
за неделю
 в директ написали
Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini с плоскими краями и поддержкой 5G

Комментарии

Юрий Глотов

«Ведомости»: владелец Zara…

Майор Кудасов

«Сбер» купил долю в сервисе…

Andrew Denisov

Bluepear.net — сервис, который…

Arthur Niazyan

Файловый менеджер + текстовый…

Дмитрий

Точка активации, как…

James Abrams

Netflix запустил русскоязычную…

Аарон Малис

«Ведомости»: владелец Zara…

Vladislav Stan

«Ведомости»: владелец Zara…

Тинькофф

«Тинькофф», вы там ничего не…

Vladimir Polo

Как нам надоели обычные…

Arthur Niazyan

«Ведомости»: владелец Zara…

danil nik

Зачем бизнесу интерактивные…

Дмитрий Малахов

«М.Видео» отказывается заменять…

Mike Kosulin

«Тинькофф», вы там ничего не…

Василий Зеленов

Акции «Яндекса» подорожали на…

Ildarik ya

«Здравствуйте, это Сбербанк. Я…

Дмитрий Малахов

«М.Видео» отказывается заменять…

Nikolay Pomeschenko

Почему Microsoft избежала…

Евгений Кирьянов

Как улучшить сканируемость…

Alexander Sorokin

«Сбер» купил долю в сервисе…
null