«Хочешь сыграть со мной в игру?»: сова из Duolingo в розовом костюме из «Игры в кальмара» прорекламировала сериал

Сервис стал партнёром Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона, который выйдет 26 декабря 2024 года.Источник: TechCrunchОб этом пишет TechCrunch. В рамках партнёрства сервис для изучения языков добавил более 40 ключевых слов и фраз из шоу в свои уроки корейского языка.Также партнёры выпустили фильтр для TikTok в стиле игры «Красный свет, зелёный свет» из сериала — пользователи могут проверить свои знания корейского с помощью голосовых заданий с участием совы-маскота Дуо.Источник: TechCrunchDuolingo в соцсетях опубликовала ролик с тизером шоу: в нём Дуо выходит в розовом костюме охранника из лифта. Правда, грозной — под стать своей репутации — выглядеть у неё не очень получается.В своём аккаунте в X сервис подписал видео: «Хочешь сыграть со мной в игру?». Источник: Duolingo#новости #duolingo #netflix
Хочу, но только если проигравших будут заставлять проходить Дуо-уроки без пропуска дней
Пиарятся за счёт совы!
Но гениально
теперь я не только учу корейский, но и готовлюсь к битве за выживание
Прикольно придумали)) Сочетание милой совы из Duolingo и мрачной атмосферы «Игры в кальмара» звучит очень интригующе. Сейчас все начнут учить корейский, чтобы понимать, что говорит эта сова)))