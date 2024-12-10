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«Хочешь сыграть со мной в игру?»: сова из Duolingo в розовом костюме из «Игры в кальмара» прорекламировала сериал

Сервис стал партнёром Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона, который выйдет 26 декабря 2024 года.

Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch
  • Об этом пишет TechCrunch. В рамках партнёрства сервис для изучения языков добавил более 40 ключевых слов и фраз из шоу в свои уроки корейского языка.
  • Также партнёры выпустили фильтр для TikTok в стиле игры «Красный свет, зелёный свет» из сериала — пользователи могут проверить свои знания корейского с помощью голосовых заданий с участием совы-маскота Дуо.
Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch
  • Duolingo в соцсетях опубликовала ролик с тизером шоу: в нём Дуо выходит в розовом костюме охранника из лифта. Правда, грозной — под стать своей репутации — выглядеть у неё не очень получается.
В своём аккаунте в X сервис подписал видео: «Хочешь сыграть со мной в игру?». Источник: Duolingo

#новости #duolingo #netflix

11
4 комментария
Александр Волков

Хочу, но только если проигравших будут заставлять проходить Дуо-уроки без пропуска дней

4
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Костя Копатович

Пиарятся за счёт совы!
Но гениально

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Виталий Ульянин

теперь я не только учу корейский, но и готовлюсь к битве за выживание

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Denis Avakumov

Прикольно придумали)) Сочетание милой совы из Duolingo и мрачной атмосферы «Игры в кальмара» звучит очень интригующе. Сейчас все начнут учить корейский, чтобы понимать, что говорит эта сова)))

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