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«Тим К. — сердцевина яблочка»: глава Apple снялся в рекламе «Разделения» — сериал выходит на Apple TV+

Топ-менеджер «разделился» в проморолике ко второму сезону одного из хитов стриминга.

  • Гендиректор Apple Тим Кук снялся в промовидео, посвящённом старту второго сезона «Разделения», пишет Variety. Сериал выпускают в онлайн-кинотеатре компании — это один из её главных хитов.
  • В ролике руководитель корпорации прибывает в один из офисов Lumon Industries. Как и в сериале, во время подъёма на лифте «домашняя» личность Кука переключается на «рабочую», после чего он направляется в одно из помещений, где встречается с мистером Милчеком.
  • Тот приветствует Кука словами «Тим К. — сердцевина яблочка», предлагает присесть и включает на телевизоре продолжение шоу.
  • Второй сезон «Разделения» стартовал 17 января 2025 года в стриминговом сервисе Apple TV+ — уже доступно два эпизода.

#новости

3
2
10 комментариев
Полина Лааксо
1
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Fred Alekseyev

Первый сезон кто-нибудь точно прочувствовал? Поняли? Всем привет.

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namespace

Там вроде всё понятно, всё проговаривается.

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Степан Антонов

Снимается в промо, продвигает свой стриминг... Вот так и выглядит «разделение» между топ-менеджером, который заботится о корпорации, и человеком, который просто хочет в Топ-10 Netflix

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Aleh Prntv

он никогда не будет даже в топ 100 Нетфликс, т.к. выходит на другой стримминговой площадке

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Igor Malkov

Может, Apple хочет показать, что компания поддерживает креативные проекты и не боится экспериментировать? А может, это просто удачный маркетинговый ход. В любом случае, стало еще любопытнее посмотреть этот сериал)))

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Зима Зимушка

фигаро тут, фигаро там

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