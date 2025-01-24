«Тим К. — сердцевина яблочка»: глава Apple снялся в рекламе «Разделения» — сериал выходит на Apple TV+

Топ-менеджер «разделился» в проморолике ко второму сезону одного из хитов стриминга.Гендиректор Apple Тим Кук снялся в промовидео, посвящённом старту второго сезона «Разделения», пишет Variety. Сериал выпускают в онлайн-кинотеатре компании — это один из её главных хитов.В ролике руководитель корпорации прибывает в один из офисов Lumon Industries. Как и в сериале, во время подъёма на лифте «домашняя» личность Кука переключается на «рабочую», после чего он направляется в одно из помещений, где встречается с мистером Милчеком.Тот приветствует Кука словами «Тим К. — сердцевина яблочка», предлагает присесть и включает на телевизоре продолжение шоу.Второй сезон «Разделения» стартовал 17 января 2025 года в стриминговом сервисе Apple TV+ — уже доступно два эпизода. #новости
Первый сезон кто-нибудь точно прочувствовал? Поняли? Всем привет.
Там вроде всё понятно, всё проговаривается.
Снимается в промо, продвигает свой стриминг... Вот так и выглядит «разделение» между топ-менеджером, который заботится о корпорации, и человеком, который просто хочет в Топ-10 Netflix
он никогда не будет даже в топ 100 Нетфликс, т.к. выходит на другой стримминговой площадке
Может, Apple хочет показать, что компания поддерживает креативные проекты и не боится экспериментировать? А может, это просто удачный маркетинговый ход. В любом случае, стало еще любопытнее посмотреть этот сериал)))
фигаро тут, фигаро там