«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо

Мы знаем, что у Дуо было много врагов, но просим воздержаться от перечисления причин вашей ненависти в комментариях. Если вам всё же хочется поделиться, пожалуйста, укажите заодно и номер кредитной карты, чтобы мы могли автоматически подключить вас к тарифу Duolingo Max в память о Дуо.