«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо

Мы знаем, что у Дуо было много врагов, но просим воздержаться от перечисления причин вашей ненависти в комментариях. Если вам всё же хочется поделиться, пожалуйста, укажите заодно и номер кредитной карты, чтобы мы могли автоматически подключить вас к тарифу Duolingo Max в память о Дуо.
В России, кстати Дуо бесплатный. С бесконечными жизнями и без рекламы.
Давно уже его юзаю каждый день без пропусков, что бы не забыть англ и испанский.
Я предал его в этом году
В России, кстати Дуо бесплатный. С бесконечными жизнями и без рекламы. Потому что это наш слон.💪
Так же, приложение приятнее чем другие
Есть успехи в английском? Прошел несколько уроков и уже ничего не помню
Бастрыкин заявил, что взял это дело на контроль. Задержана организованная группа из семи учителей английского языка, подрабатывающих репетиторством. Трое из семи уже дали признательные показания.
восемь из семи же