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«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо

Это часть новой маркетинговой кампании.

«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
  • Сервис для изучения языков Duolingo сообщил о «смерти» Дуо вечером 11 февраля 2025 года. Маскот набрал популярность в интернете благодаря пассивно-агрессивной манере следить за регулярным выполнением заданий.
  • В сообщении не обошлось без саркастичных шуток. Так, в Duolingo отчитались о начале расследования, предположили, что Дуо умер, потому что так и не дождался, пока пользователи пройдут уроки, и попросили не тревожить певицу Дуа Липу в это «нелёгкое время» (Дуо «одержим» Липой — прим. vc.ru).

Мы знаем, что у Дуо было много врагов, но просим воздержаться от перечисления причин вашей ненависти в комментариях. Если вам всё же хочется поделиться, пожалуйста, укажите заодно и номер кредитной карты, чтобы мы могли автоматически подключить вас к тарифу Duolingo Max в память о Дуо.

из «некролога»
Архивное видео, в котором Дуо показывает подписчикам в TikTok, как тосклива его жизнь без Дуа Липы. Источник: TikTok
  • Cообщение о «смерти» Дуо завирусилось в соцсетях и только в X набрало больше 550 тысяч лайков. Отреагировали и рядовые пользователи, и бренды.
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«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
«Умер, не дождавшись, пока вы пройдёте урок»: в Duolingo объявили о «смерти» совёнка-маскота Дуо
  • Не исключено, что компания хочет снова изменить внешний облик совы или провести ребрендинг.
Полина Лааксо
Мнения
Многих пользователей Duolingo больше волнуют «стрики», чем сами уроки

И компания этим пользуется.

#новости #duolingo

16
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33 комментария
Dan

В России, кстати Дуо бесплатный. С бесконечными жизнями и без рекламы.
Давно уже его юзаю каждый день без пропусков, что бы не забыть англ и испанский.

14
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Андрей

Я предал его в этом году

3
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Иванов Иван

В России, кстати Дуо бесплатный. С бесконечными жизнями и без рекламы. Потому что это наш слон.💪

Ответить
Michael Shramko

Так же, приложение приятнее чем другие

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Торин Дубощит

Есть успехи в английском? Прошел несколько уроков и уже ничего не помню

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Griby Lenina

Бастрыкин заявил, что взял это дело на контроль. Задержана организованная группа из семи учителей английского языка, подрабатывающих репетиторством. Трое из семи уже дали признательные показания.

7
3
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Float Integer

восемь из семи же

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