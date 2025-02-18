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vc.ru
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Евгения Евсеева
Маркетинг

«Магнит» проведёт коллаборацию с игрой Genshin Impact — с подарками в виде мерча и внутриигровых бонусов

Она пройдёт с 12 марта по 22 апреля 2025 года.

  • Первым о коллаборации сообщил Telegram-канал Hoyoverse Events Russia. В «Магните» подтвердили vc.ru, что готовят «большую совместную акцию с Genshin Impact» в марте 2025 года.
  • В компании сообщили, что находятся «на финальной стадии запуска проекта», а все детали раскроют в марте.
Источник: Hoyoverse Events Russia
Источник: Hoyoverse Events Russia
  • По данным HoYoverse Events Russia, акция начнётся 12 марта и продлится до 22 апреля 2025 года. «Вероятнее всего», покупателям будут выдавать подарки при покупке на сумму от 500 рублей.
  • Среди мерча — брелоки и стенды с персонажами из Genshin Impact. Также покупатели получат промокод для внутриигровых наград. Сколько раз его можно активировать — не уточняется.
  • Где пройдёт акция — неизвестно, скорее всего — во всех городах присутствия «Магнита».
Источник: Hoyoverse Events Russia
Источник: Hoyoverse Events Russia
  • Для китайского разработчика Hoyoverse это не первая коллаборация с российскими компаниями: «Додо Пицца» устраивала акции с играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а «Кофебон» — с Zenless Zone Zero.

#новости #магнит #genshinimpact

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1
30 комментариев
ДонКот

Что такое Genshin Impact? Почему бы редактору не вставить один абзац про этот продукт, или считается, что все читатели VC уже в теме?

9
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Ivan Mart

Думаешь, у всех читателей поисковики тоже заблокированы?

11
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Saracen

"Да пошел ты" через меня передала Евгения Евсеева

4
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ну по сути, хороший маркетинг. Детишки улетели от радости

8
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Лапти Паладина

Нужен патруль из Путинских бабок чтобы гоняли анимешников с крашенными волосами, не место им в приличных магазинах.

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Robert Paulson

Заодно крыс с тараканами гоняли бы, а то их поболе будет чем анимещников в магнитах

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Слегка Придурковатый

Это что-то анимешно-девочковое штоле?

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