«Магнит» проведёт коллаборацию с игрой Genshin Impact — с подарками в виде мерча и внутриигровых бонусов

Она пройдёт с 12 марта по 22 апреля 2025 года.Первым о коллаборации сообщил Telegram-канал Hoyoverse Events Russia. В «Магните» подтвердили vc.ru, что готовят «большую совместную акцию с Genshin Impact» в марте 2025 года.В компании сообщили, что находятся «на финальной стадии запуска проекта», а все детали раскроют в марте.Источник: Hoyoverse Events RussiaПо данным HoYoverse Events Russia, акция начнётся 12 марта и продлится до 22 апреля 2025 года. «Вероятнее всего», покупателям будут выдавать подарки при покупке на сумму от 500 рублей.Среди мерча — брелоки и стенды с персонажами из Genshin Impact. Также покупатели получат промокод для внутриигровых наград. Сколько раз его можно активировать — не уточняется.Где пройдёт акция — неизвестно, скорее всего — во всех городах присутствия «Магнита».Источник: Hoyoverse Events RussiaДля китайского разработчика Hoyoverse это не первая коллаборация с российскими компаниями: «Додо Пицца» устраивала акции с играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а «Кофебон» — с Zenless Zone Zero.#новости #магнит #genshinimpact
Что такое Genshin Impact? Почему бы редактору не вставить один абзац про этот продукт, или считается, что все читатели VC уже в теме?
Думаешь, у всех читателей поисковики тоже заблокированы?
"Да пошел ты" через меня передала Евгения Евсеева
Ну по сути, хороший маркетинг. Детишки улетели от радости
Нужен патруль из Путинских бабок чтобы гоняли анимешников с крашенными волосами, не место им в приличных магазинах.
Заодно крыс с тараканами гоняли бы, а то их поболе будет чем анимещников в магнитах
Это что-то анимешно-девочковое штоле?