Капитан «Вашингтон Кэпиталз» обошёл Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов лиги: 895 против 894.Канадец установил рекорд в 1999 году — побить его не могли 26 лет. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и с самого начала в составе «Вашингтон Кэпиталз». Тогда же забил свой первый в лиге гол.Овечкин забивает рекордную шайбу. Источник видео: «Плавим лёд»Источник видео: «Плавим лёд»«Яндекс Еда» поспешила разослать уведомления с предложением заказать «любимые блюда парня, который побил рекорд по голам в НХЛ».Скриншот vc.ru«Дзен» запустил на главной странице праздничную анимацию — при пролистывании появляется бегущая строка «Го-о-о-л», после чего пользователь попадает в раздел, посвящённый хоккеисту.Скринкаст vc.ru«Яндекс Драйв» анонсировал акционный тариф «895» для ограниченного количества автомобилей — 120 минут за 895 рублей.«Яндекс Книги» выпустили шуточную аудиокнигу для тех, кому нужно побыстрее уснуть: вместо овец диктор считает «шайбы Овечкина» (все, в буквальном смысле).«Кинопоиск» вместе с push-уведомлением напомнил о своём документальном сериале «Как устроен спорт» и презентовал новую серию — «Почему уникален Овечкин».«ВКонтакте» добавила тематический подарок, который можно отправить бесплатно трём друзьям, а также эмодзи-статус.Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruДополнено в 23:18 мск. Сеть супермаркетов «О'кей» опубликовали поздравление со словами «Рекорд побит, орехи тоже». Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес» опубликовал фото из магазина — там висит праздничный баннер «Гретцкие орехи — всё».Если заприметили другие кейсы — делитесь ими в комментариях. #новости