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Полина Лааксо
Маркетинг

Компании взялись за ситуативный маркетинг после побитого хоккеистом Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» обошёл Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов лиги: 895 против 894.

  • Канадец установил рекорд в 1999 году — побить его не могли 26 лет. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и с самого начала в составе «Вашингтон Кэпиталз». Тогда же забил свой первый в лиге гол.
Овечкин забивает рекордную шайбу. Источник видео: «Плавим лёд»
Источник видео: «Плавим лёд»
  • «Яндекс Еда» поспешила разослать уведомления с предложением заказать «любимые блюда парня, который побил рекорд по голам в НХЛ».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • «Дзен» запустил на главной странице праздничную анимацию — при пролистывании появляется бегущая строка «Го-о-о-л», после чего пользователь попадает в раздел, посвящённый хоккеисту.
Скринкаст vc.ru
  • «Яндекс Драйв» анонсировал акционный тариф «895» для ограниченного количества автомобилей — 120 минут за 895 рублей.
  • «Яндекс Книги» выпустили шуточную аудиокнигу для тех, кому нужно побыстрее уснуть: вместо овец диктор считает «шайбы Овечкина» (все, в буквальном смысле).
  • «Кинопоиск» вместе с push-уведомлением напомнил о своём документальном сериале «Как устроен спорт» и презентовал новую серию — «Почему уникален Овечкин».
Источник: «Яндекс Драйв»
Компании взялись за ситуативный маркетинг после побитого хоккеистом Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ
  • «ВКонтакте» добавила тематический подарок, который можно отправить бесплатно трём друзьям, а также эмодзи-статус.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Дополнено в 23:18 мск. Сеть супермаркетов «О'кей» опубликовали поздравление со словами «Рекорд побит, орехи тоже». Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес» опубликовал фото из магазина — там висит праздничный баннер «Гретцкие орехи — всё».
Компании взялись за ситуативный маркетинг после побитого хоккеистом Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ

Если заприметили другие кейсы — делитесь ими в комментариях.

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