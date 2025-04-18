МТС протестирует продажу автомобилей сторонних дистрибьюторов в своих салонах связи

Эксперимент начали с флагманской точки в петербургском торговом центре «Галерея». Там выставили гибридный китайский кроссовер Aito Seres M7 по соглашению с дистрибьютором «МБ Рус», пишет РБК со ссылкой на представителя МТС (автомобиль размещён как минимум с 12 апреля 2025 года — vc.ru).Цель — повысить трафик салона связи. Если «проект окажется успешным», МТС выставит машины и в других подходящих по размеру магазинах или напротив них. Остальные в этом случае будут проектировать с учётом места для транспортных средств.Финансовые условия сотрудничества оператор не раскрыл, но говорит, что в будущем не исключает торговлю автомобилями напрямую.Aito Seres M7. Источник фото: ForbesMall Index, который отражает количество посетителей на 1000 м² торговых площадей, по итогам 2024 года был на 2% ниже, чем в 2023 году, рассказали РБК в Focus Technologies.Среднедневная аудитория ТЦ снизилась на 23% против 2019 года — «последнего года с классической сезонностью в поведении потребителей». За ним последовали пандемия Covid-19, уход зарубежных брендов, повышение ключевой ставки ЦБ и рост конкуренции с онлайном.#новости