Whiskas запустил The Purrcast — подкаст для владельцев кошек, который «ведут» кошки

Они «расскажут», что значит их мурчание, сколько с ними нужно играть и как правильно о них заботиться.Скриншот vc.ruПо данным Whiskas, 72% котят сегодня живут у зумеров и миллениалов — чаще всего у людей без опыта ухода за животными. Бренд решил помочь им и запустил подкаст Purrcast, в котором советы по уходу за питомцами «дают» сами кошки.Проект рассчитан на тех, кто только начинает разбираться, сколько внимания, еды и игр нужно питомцу. В выпусках рассказывают, когда переводить котёнка на корм для взрослых кошек, как познакомить его с другой кошкой и что на самом деле означает мурчание.Источник: WhiskasКонтент подкаста основан на самых частых вопросах новых владельцев — их собрали из поисковых запросов, обсуждений в соцсетях и обращений в поддержку в Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.#новости