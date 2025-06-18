Netflix в конце 2025 года откроет два первых развлекательных «дома» по мотивам сериалов

В них будут VR-игры, мини-гольф, мероприятия для поклонников и другие активности.Источник: Netflix / The VergeNetflix House появятся в торговом центре King of Prussia Mall недалеко от Филадельфии и Galleria Dallas в Далласе. В 2027 году стриминговый сервис планирует открыть третье пространство в BLVD Las Vegas.Площадь залов — более 100 тысяч фут² (около 9290 м²). Это будут круглогодичные пространства для фанатов, которые объединят игровые зоны по мотивам проектов, представленных на Netflix, — «Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнздей» и других.В зависимости от города сервис предложит VR-игры, мини-гольф, просмотр картин на большом экране с викторинами, мероприятия для поклонников и другие активности. Там же разместят рестораны Netflix Bites и магазины с «эксклюзивным мерчем».Источник: NetflixИсточник: Netflix #новости #netflix