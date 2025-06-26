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Карина Пардаева
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«Маракасина! Это я не вам. Впрочем, и вы не туда поехали»: «2ГИС» добавил в навигатор запись голоса Ларисы Гузеевой

«Маршрут перестроен».

  • В голосовом пакете актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой — больше 200 «особенных» фраз, сообщила пресс-служба сервиса.
  • Озвучка актрисы работает не только за рулём — можно включить «озвучку» в навигаторе при прогулке пешком или поездке на автобусе, отмечают в «2ГИС».
  • Чтобы включить голос Гузеевой, нужно в настройках перейти в «Навигатор» → «Звуки и оповещения» → «Голос». Или запустить навигацию, нажать на меню в правом нижнем углу, активировать «Голосовые инструкции» и выбрать озвучку Ларисы Гузеевой.
  • На июнь 2025 года в «2ГИС» доступен десяток вариантов озвучки на русском языке, среди них – кот Матроскин, доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов, стендап-комик Евгений Чебатков и другие.

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