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Полина Лааксо
Маркетинг

«Pims — не для всех. И это ок»: сеть чайных Pims официально ответила на критику недавней рекламы — в ней на глазах у очевидцев грубо обыскивают девушку

Часть пользователей указала на оправдание насилия по отношению к женщинам. Некоторые — на плагиат кампании иностранного бренда.

  • Всего Pims выложила два ролика. На первом, который за два дня собрал 376 тысяч просмотров, обыскивали девушку. На втором — парня. Его разместили через несколько дней после первого. На 27 июня 2025 года оба удалены.
  • Изначально в подписях к видео говорилось: «Pims Police для тех, кто решил приготовить Pims дома». Позже сеть приписала "No harassment": «никаких домогательств». При этом в обоих видео обыскивающие задирают одежду жертв, тем самым оголяя их тела, а очевидцы снимают это на камеру.
  • Некоторые стали критиковать Pims за использование образов насилия в рекламе, заявили об отписках и отказе поддерживать бренд деньгами. Кто-то задался вопросом, почему компания не выложила видеоролики в грузинском или дубайском аккаунтах. Нашлись и те, кто похвалил маркетологов, ведь дискуссии вокруг рекламы — это бесплатный пиар.
  • Часть пользователей также указала на плагиат кампании бренда одежды Cold Culture. В ней — тоже обыск у окна кофейни. Только мужчина обыскивает мужчину в перчатках и не оголяет его тело, а очевидцы всё это не фотографируют.
  • В разговоре с The Blueprint компания рассказала, что «не делает безопасных ходов» и «двигает бренд, который умеет быть разным: нежным, ярким, резким, абсурдным». Извиняться тоже не стала. Аудиокомментарий бренда для канала «Креативнодиректорская» начинается с вопроса «Артур, не хочешь извиниться?» и ответа: «Блин, прошу прощения, не убрал молоко в холодильник, пил его последним».

Если вы всё ещё уверены, что наша аудитория — 12-18 лет, пора выйти из пузыря. <...> Да, этот ролик — провокация. Да, он может быть непонятен за пределами нашей аудитории. Но именно для наших людей он и был сделан. <...> Спасибо, что обсуждаете, ругаете, смеётесь и репостите. Значит, мы попали в цель.

комментарий команды Pims для канала «Креативнодиректорская»
  • 27 июня 2025 года Pims опубликовала официальное заявление в запрещённом в России Instagram, указав, что ролик с девушкой «вырван из контекста и прочитан буквально». За три часа оно собрало свыше 700 комментариев — с критикой и поддержкой.

Мы категорически против насилия. Физического, сексуального, психологического. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать домогательства, унижения и любые формы абьюза. Это не предмет шуток и не может быть эстетизировано. Точка.

Но соцсети — это территория креатива. Мы здесь экспериментируем: с формой, с вайбом, с жанрами, с гипотезами. Мы играем с провокацией, иронией, триггерами. Это часть нашей ДНК и стиля Pims. Мы не делаем «рекламу». Мы создаём контент. <...>

Pims — это не для всех. И это ок. Мы не идеальные. Мы живые. <...>

из официального заявления Pims
Источник фото: Pims
Источник фото: Pims
  • Сеть чайных Pims запустили в 2020 году друзья-бармены Артур Шустериовас и Глеб Голубев, который в мае 2025 года вошёл в лонг-лист ежегодного списка Forbes «30 до 30».
  • У компании примерно 100 точек в России, ОАЭ, Грузии и Таиланде. Она продаёт напитки на основе ферментированного чая, фруктов, ягод и сливочного крема — Голубев попробовал такие в Китае.
  • На старте проект проинвестировал Эрвин Нисанов — сын члена совета директоров девелоперской компании «Киевская площадь» Ильягу Нисанова и племянник миллиардера и председателя совета директоров «Киевской площади» Года Нисанова.
  • Как пишет Forbes со ссылкой на Голубева, по итогам 2024 года выручка компании составила около 2 млрд рублей. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2024-го показатели у связанных с ним юрлиц такие: «Пимс» — 175,9 млн рублей выручки и 28,9 млн рублей чистой прибыли; «Пимс Ритейл» — 200,1 млн и 6,9 млн соответственно; «Пимс Групп» — 12,8 млн выручки и 14,7 млн чистого убытка.

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