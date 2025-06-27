«Pims — не для всех. И это ок»: сеть чайных Pims официально ответила на критику недавней рекламы — в ней на глазах у очевидцев грубо обыскивают девушку

Мы категорически против насилия. Физического, сексуального, психологического. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать домогательства, унижения и любые формы абьюза. Это не предмет шуток и не может быть эстетизировано. Точка.

Но соцсети — это территория креатива. Мы здесь экспериментируем: с формой, с вайбом, с жанрами, с гипотезами. Мы играем с провокацией, иронией, триггерами. Это часть нашей ДНК и стиля Pims. Мы не делаем «рекламу». Мы создаём контент. <...>

Pims — это не для всех. И это ок. Мы не идеальные. Мы живые. <...>