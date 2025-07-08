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Евгения Евсеева
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«Додо Пицца» объявила о коллаборации с Zenless Zone Zero — игрой от создателя Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Начнётся она 15 июля 2025 года и пройдёт в России и Беларуси.

Источник: HoYoverse Events Russia
Источник: HoYoverse Events Russia
  • О совместном мероприятии в мае 2025 года рассказал Telegram-канал HoYoverse Events Russia, а анонсировали его 2 июля 2025 года. Теперь раскрыли детали: коллаборация пройдёт с 15 июля по 15 августа 2025 года в России и Беларуси.
  • В сети пиццерий появятся тематические продукты — додстер и мокачино. За покупку одного можно получить брелок, за два сразу — промокод на внутриигровые предметы.
  • Заказать еду можно на сайте и в приложении. Для каждой учётной записи в «Додо Пицце» можно получить лишь один промокод.
  • Также сеть проведёт офлайн-мероприятие в флагманской пиццерии в Москве — украсит её, а в интерактивных зонах будет разыгрывать мерч, который не попадёт в продажу: стенды, карточки и значки.
Источник: «Додо Пицца»
Источник: «Додо Пицца»
  • Zenless Zone Zero — игра от компании HoYoverse. «Додо Пицца» уже устраивала коллаборации с другими проектами разработчика — Honkai: Star Rail и Genshin Impact. В сети объясняют, что это — часть «стратегии по работе с молодой аудиторией».

#новости #додопицца

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