«Додо Пицца» объявила о коллаборации с Zenless Zone Zero — игрой от создателя Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Начнётся она 15 июля 2025 года и пройдёт в России и Беларуси.Источник: HoYoverse Events RussiaО совместном мероприятии в мае 2025 года рассказал Telegram-канал HoYoverse Events Russia, а анонсировали его 2 июля 2025 года. Теперь раскрыли детали: коллаборация пройдёт с 15 июля по 15 августа 2025 года в России и Беларуси.В сети пиццерий появятся тематические продукты — додстер и мокачино. За покупку одного можно получить брелок, за два сразу — промокод на внутриигровые предметы. Заказать еду можно на сайте и в приложении. Для каждой учётной записи в «Додо Пицце» можно получить лишь один промокод.Также сеть проведёт офлайн-мероприятие в флагманской пиццерии в Москве — украсит её, а в интерактивных зонах будет разыгрывать мерч, который не попадёт в продажу: стенды, карточки и значки.Источник: «Додо Пицца»Zenless Zone Zero — игра от компании HoYoverse. «Додо Пицца» уже устраивала коллаборации с другими проектами разработчика — Honkai: Star Rail и Genshin Impact. В сети объясняют, что это — часть «стратегии по работе с молодой аудиторией».#новости #додопицца