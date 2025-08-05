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Евгения Евсеева
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Хоккеист Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса»

Он будет рекламировать все сервисы компании, а та снимет о нём фильм или сериал.

  • Овечкин подписал трёхлетний контракт с «Яндексом»: он станет амбассадором сервисов компании, сообщила та. Хоккеист будет рекламировать проекты «Кинопоиска», «Яндекс Go», «Яндекс Еду», «Яндекс Маркет», «Яндекс Пэй» и «умные» устройства с «Алисой».
  • Сумму контракта в компании не раскрывают.
  • Также «Кинопоиск» получил права на показ в России и Беларуси документального фильма об Овечкине, который уже снимают в США.
  • А продюсерский центр «Яндекса» — «Плюс Студия» — купил права на создание собственного фильма или сериала, основанного на биографии Овечкина.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • В апреле 2025 года Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов лиги: 895 против 894. Канадец установил рекорд в 1999 году — побить его не могли 26 лет.
  • Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и с самого начала в составе «Вашингтон Кэпиталз». Тогда же забил свой первый в лиге гол.

#новости #яндекс

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