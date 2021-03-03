«Сбер» планирует создать единого продавца рекламы для экосистемы, говорит источник «Ведомостей», но в компании называют разговоры об этом «преждевременными».

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Гендиректор селлера онлайн-видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD) Наталья Дмитриева переходит в «Сбер» — она станет главой агентства «Индекс 20» и будет развивать его в качестве селлера всех рекламных продуктов группы, сообщили vc.ru в компании.

Дмитриева перейдёт в «Сбер» 9 марта. «Индекс 20» — рекламный селлер Rambler Group, «Сбер» полностью выкупил группу осенью 2020 года.

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Источник «Ведомостей» в Национальном рекламном альянсе заявил, что изначально Дмитриева будет курировать монетизацию проектов холдинга Rambler Group, а затем структура будет продавать рекламные возможности всей экосистемы «Сбера».

В пресс-службе «Сбера» рассказали vc.ru, что Наталья Дмитриева возглавит функцию продаж и монетизации Rambler Group, а разговоры о рекламном селлера всей экосистемы преждевременны.

Гендиректор группы Rambler&Co Максим Тадевосян заявил, что компания «достаточно долго искала человека, которому смогли бы доверить всю монетизацию, партнерские отношения и развитие маркетинговых продуктов». По его словам, Дмитриева сотрудничала с группой пять лет и хорошо знает её продукты и активы.

Наталья Дмитриева в 2011 году была директором по маркетингу в Rutube, к концу года на базе коммерческой дирекции видеосервиса был создан селлер GPMD, который она возглавляет до сих пор. Доля GPMD на рынке видеорекламы в 2019 году составляла 35%, пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчёт «Газпром-медиа».

Сейчас рекламу в проектах Rambler Group продает как сам холдинг, так и его партнёры, среди которых GPMD и Google, отмечают «Ведомости». Группа также сотрудничает с рекламной сетью «Яндекса» и сама заключает контракты.