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Рая Хачатрян

«Яндекс» разработал правила для соцрекламы и выделит 360 млн рублей в 2021 году на гранты для неё Статьи редакции

Власти планируют обязать «Яндекс», Google и других размещать соцрекламу по квоте, писал «Коммерсантъ».

5 5 комментариев
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Такую рекламу пометят особым значком, сообщили vc.ru в «Яндексе». По новым правилам размещения социальной рекламы компания будет проверять и сами объявления, и тех, кто их размещает.

Например, в рекламе не должно быть провокационных образов или угроз. Если рекламу размещает благотворительная организация с целью собирать пожертвования, у неё на сайте должна быть актуальная финансовая отчётность, объясняют в компании. Социальную рекламу также можно будет размещать в Рекламной сети «Яндекса».

Новые правила разработали с помощью представителей рекламного рынка и некоммерческих организаций. Их «Яндекс» зафиксирует в своих принципах компании, а также будет выпускать публичный отчёт о социальной рекламе и обновлять его каждый день.

Благотворительные фонды могут получить от «Яндекса» гранты на размещение социальной рекламы — в 2021 году на программу компания выделит 360 млн рублей. Чтобы получить грант, нужно подать заявку и пройти верификацию у партнёров: ассоциации благотворительных организаций «Все вместе» и АНО «Лаборатория социальной рекламы».

В начале феврале «Коммерсантъ» сообщил, что власти планируют обязать «Яндекс», Google и другие площадки с суточной аудиторией больше 100 тысяч размещать соцрекламу по квоте. Квоты предполагают, что до 5% рекламного времени или площади интернет-платформы будут отдавать под соцрекламу.

В «Яндексе» рассказали, что давно сотрудничают с благотворительными организациями и фондами, а программа грантов поможет распространять «идею системной благотворительности среди интернет-аудитории».

#новость #яндекс

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Ibragim Khakiev

2

А власти себе ничего обязать не хотят?

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Алёна Погребняк

Ibragim
4

ахахха
смешно
но думаю, нет, не хотят

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Пётр Радищев

0

Спсибо всем, что мои глаза больше не увидят ту ужасную социальщину, от которой пот начинает проступать

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Станислав Назаров

Пётр
0

Всё равно?

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Alexandr Demchenko

Станислав
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