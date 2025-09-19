«После Pims все чувствительные»: петербургскую кофейню Irnby раскритиковали из-за одноразовых стаканов и держателей для напитков с «эротическим подтекстом»

Но некоторые пользователи посчитали такой шаг креативным и «вписывающимся в эстетику бренда».Источник: @stomadaryaБлогер и основательница бренда Irnby Анастасия Миронова, на которую в Instagram* подписаны более 1,7 млн человек, попала в скандал после открытия одноимённой кофейни в Санкт-Петербурге. Часть посетителей заведения и пользователей соцсетей возмутил дизайн одноразовых стаканов и держателей для напитков.На держателях для стаканов напечатано изображение двух девушек с открытыми ртами, а на самих стаканах изображён позвоночник. Это решение вызвало критику в соцсетях — некоторые увидели в дизайне пошлый подтекст и объективизацию женщин. После этого кофейня удалили «сторис» со стаканчиками, отмечает «Афиша Daily».Источник: «Афиша Daily»Некоторые пользователи заметили, что двусмысленно могут выглядеть и люди, пьющие кофе из таких стаканов, и предложили Мироновой напечатать на держателях собственное лицо. Другие призвали писать жалобы на бренд, потому что дизайн могут увидеть «нормальные люди и дети».При этом не все отнеслись к идее негативно — некоторые посчитали рекламу креативной и вписывающейся в эстетику бренда. Один из пользователей отметил: «После Pims все чувствительные», вспоминая скандал вокруг сети чайных, произошедший в июне 2025 года.Тогда Pims подвергся критике из-за рекламных видео, в которых девушку грубо обыскивают на глазах у очевидцев. Позже компания опубликовала официальное заявление, утверждая, что ролики с девушкой «вырваны из контекста и прочитаны буквально».Анастасии Мироновой также принадлежит онлайн-школа фитнеса Irnby training club и бренд спортивной одежды IRNBY, который, например, выпускал пакеты с изображением женской груди.Источник: @kartinnikitina*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости