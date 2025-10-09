Duolingo анонсировал короткометражный аниме-сериал с совёнком-маскотом Дуо в главной роли

Так сервис хочет популяризовать курсы японского языка, отмечает Variety.Источник: DuolingoПриложение для изучения языков опубликовало трейлер аниме-сериала “The Final Test”. Первая серия выйдет на YouTube-канале компании 13 октября 2025 года. Всего будет пять эпизодов на японском языке.Как пишет Variety, будут доступны субтитры на английском, испанском, португальском, французском, немецком, японском, корейском, тайском и хинди. Продолжительность эпизодов — по минуте. Это сделали специально с учётом популярности коротких видеороликов.По данным издания, сериал создали в сотрудничестве с американской анимационной студией Titmouse, известной по проектам «Большой рот» от Netflix, «Металлопокалипсис» и «Легенда о Vox Machina». Сериал нужен в первую очередь для популяризации курсов японского языка, отмечает Variety.Мини-сериал расскажет историю совёнка Дуо и его друзей, которые будут проходить разные испытания для сохранения «стриков» и жизни.Во втором квартале 2025 года у приложения Duolingo было 128,3 млн активных пользователей в месяц и 10,9 млн платных подписчиков, уточняет Variety.Трейлер “The Final Test”. Источник: Duolingo #новости #duolingo