Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Маркетинг

«Больше никогда не куплю их машину»: пользователь Reddit пожаловался, что на бортовом компьютере Jeep появилась реклама

Отказаться от неё можно только с помощью звонка в колл-центр.

Источник: Acceptable_Let_215
Источник: Acceptable_Let_215
  • Владелец автомобиля рассказал, что увидел рекламу на экране своего Jeep Grand Cherokee, выпущенного в 2022 году. Она предлагала получить скидку $1500 на покупку нового Jeep.
  • При этом для отключения рекламы необходимо позвонить в колл-центр автопроизводителя. Автор публикации отметил, что больше не купит автомобиль Jeep «из-за подобного мусора».
  • Один из пользователей в комментариях заявил, что на месте владельца вернул бы машину обратно в дилерский центр, увидев подобную рекламу: «Разве тысяч долларов, которые я изначально заплатил за машину, недостаточно?».
  • Jeep уже показывала рекламу на экране бортовых компьютеров, пишет Carcoops. Компания предлагала продлить гарантию на автомобиль, а отключить объявление тоже можно было только по звонку. Тогда в Jeep связали это с «временным техническим сбоем».
  • В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Samsung начнёт показывать рекламу на своих холодильниках с дисплеями. Обновление вызвало возмущение у покупателей, которые «заплатили большие деньги за премиальные холодильники и не ожидали увидеть на них рекламу».

#новости #jeep

16
1
1
34 комментария