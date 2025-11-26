Объём размещения рекламы в Instagram* за сентябрь-октябрь 2025 года составил 15,7 млн рублей — РКН

Это в 64 раза ниже, чем за тот же период 2024-го. С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране. За его несоблюдение предусмотрены штрафы: для граждан — до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.После вступления в силу запрета реклама в Instagram* перестала быть массовой, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре (РКН). Однако, несмотря на ограничения, размещаться в соцсети продолжили некоторые образовательные компании, интернет-сервисы, бренды косметики, а также магазины одежды, обуви и мебели.В сентябре-октябре компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в Instagram* в общей сложности на 15,7 млн рублей, отметили в РКН. Для сравнения: за тот же период 2024-го объём размещений составил 1 млрд рублей.Рекламу в соцсети полностью перестали размещать крупные бренды, но «в серую» продолжают рекламироваться некоторые представители малого и среднего бизнеса, рассказали в Vinci Agency. Большинство интеграций теперь маскируют под продакт-плейсмент.Основная часть рекламных бюджетов из Instagram* перетекла на YouTube (35%) и в Telegram(30%), говорят в Kokoc Group и Getblogger. Остальные — в VK (20%) и TikTok (15%). При этом перераспределение бюджетов не вызвало резкого роста стоимости размещений, но к концу года цены на «традиционно» повысятся, ожидают эксперты.В РКН отметили, что рассматривают жалобы на распространение рекламы в Instagram* и при выявлении нарушений возбуждают административные дела. В ФАС, которая уполномочена назначать штрафы за нарушение закона о рекламе, не ответили на запрос «Ведомостей».Полина ЛааксоПраво28 октФАС возбудила дело о нарушении закона о рекламе из-за распаковки косметики в Instagram* — автора признали рекламодателем и рекламораспространителем Закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу 1 сентября 2025 года.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #новости