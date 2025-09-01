Запрет на рекламу в Instgram* и предустановка RuStore и Max: какие законы вступили в силу с 1 сентября 2025 года

Собрали главные изменения. Новые пошлины для владельцев автомобилейПошлина за получение водительских прав вырастет с 2000-3000 рублей до 4000-6000 рублей в зависимости от типа удостоверения. За регистрацию автомобиля с выдачей номеров — с 2000 до 3000 рублей.За права международного образца придётся уплатить пошлину в 3200 рублей вместо нынешних 1600 рублей. За получение паспорта транспортного средства — 1200 вместо 800 рублей.За свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе — 1500 рублей вместо 500 рублей, на пластиковом — 4500 рублей вместо 1500 рублей. Пошлина за выписку из госреестра транспортных средств составит 50 рублей за раз. Сейчас эта услуга бесплатная.Маркировка звонков с бизнес-номеров и самозапрет на оформление SIM-картПри входящем вызове на экране телефона абонента кроме номера оператор должен показывать название компании или ИП и категорию звонка — например, «банк» или «реклама». Длина сообщения — до 32 символов.Клиенты мобильных операторов смогут через Госуслуги или МФЦ установить самозапрет на оформление SIM-карт. Появится запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением близких родственников в соответствии с Семейным кодексом, а также лиц, которые установит правительство. Спам-звонки разрешат только при предварительном согласии абонента.Меры входят в первый пакет по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Госдума приняла соответствующий законопроект в марте 2025 года.Предустановка RuStore и MaxRuStore стал обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS. До этого RuStore предустанавливался на устройствах, которые работают с Android и HarmonyOS.Также в список программ, обязательных для предварительной установки, вошёл мессенджер Max, заменив в нем «VK Мессенджер».Источник: «РИА Новости»Ограничение на выдачу наличныхВ рамках борьбы с мошенниками банки будут проверять, не снимает ли человек деньги с банкомата под их влиянием. Если такие подозрения появятся — на выдачу могут ввести лимит в 50 тысяч рублей на двое суток. Снять более крупную сумму клиент сможет только в отделении банка.Среди признаков таких операций ЦБ называл нехарактерное для клиента поведение при снятии наличных (нетипичное время суток, сумма или местонахождение банкомата, снятие денег несвойственным ему способом — например, не с карты, а по QR-коду).Другие признаки: рост активности телефонных разговоров и числа сообщений с новых номеров как минимум за шесть часов до операции; снятие денег в первые сутки после оформления кредита или увеличение лимита на выдачу наличных; переводы на свой счёт более 200 тысяч рублей по СБП со счёта в другом банке или досрочное закрытие вклада на эту сумму.Запрет на рекламу в Instagram*И других «нежелательных» сайтах. А также на сайтах, доступ к которым ограничен в соответствии с «законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации».Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.Экстремисткой и запрещённой на территории России признана Meta*, которая владеет Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Первые две соцсети заблокированы в стране. Также в России доступ запрещён среди прочего к Twitter, Discord и Viber.Посадка на поезд по биометрииИспользовать биометрию можно будет, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Стандартные способы проверки личности при посадке на поезд сохранятся.Также биометрию можно будет использовать при покупке билета на поезд.В РЖД отмечали, что хоть и появится такая законодательная возможность, посадка пассажиров в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября. Сначала технологию протестируют в закрытом режиме, а потом начнут предоставлять всем.Источник: «РИА Новости»«Период охлаждения» по потребительским кредитамПри сумме кредита от 50 тысяч до 200 тысяч рублей банк или МФО смогут передать заёмщику деньги не раньше чем через четыре часа после заключения договора. Если больше 200 тысяч рублей — не раньше чем через 48 часов.«Периода охлаждения» для займов на сумму до 50 тысяч рублей не будет. Также он не предусмотрен для ипотеки, автокредитов при условии зачисления денег сразу на счёт дилера, образовательных кредитов и некоторых других.Гостиницы в реестреСервисы бронирования должны снимать либо не публиковать объявления отелей, глэмпингов и других средств размещения , которые не успели до конца августа 2025 года пройти обязательную классификацию.У каждого объекта появится уникальный идентификационный номер в едином реестре. Его будут обязаны указывать онлайн-сервисы по поиску туристического жилья. Также им придётся проверять достоверность сведений и прекращать распространять информацию про отели-нарушители.Исключения — детские лагеря и санатории, средства размещения централизованных религиозных организаций и их структур, а также объекты сельского туризма в фермерских хозяйствах.Штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материаламЗа «умышленный» поиск «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним штраф для физлиц составит от 3000 до 5000 рублей. Под «экстремистскими» обычно подразумевают материалы, внесённые в список Минюста.За рекламу VPN-сервисов гражданам грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностным лицам — 80-150 тысяч рублей, а юрлицам — 200-500 тысяч рублей. Использовать VPN «в законных целях» не запрещено, говорил депутат Антон Горелкин.Евгения ЕвсееваПраво16 июляПоиск «экстремистских материалов»: что это такое и за что планируют штрафовать По словам авторов законопроекта, на «простых пользователей» он не нацелен. *Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.