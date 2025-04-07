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Таня Боброва
Право

Путин подписал закон о запрете рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах — например, в Instagram* и Facebook*

Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

  • Документ размещён на сайте правовых актов. Он запрещает распространение рекламы на сайтах организаций, которые признаны «нежелательными» или экстремистскими в России, а также сайтах, доступ к которым ограничен в соответствии с «законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации».
  • Госдума приняла соответствующий закон в марте 2025 года. Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.
  • Экстремисткой и запрещённой на территории России признана Meta*, которая владеет Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Первые две соцсети заблокированы в стране. Также в России доступ запрещён среди прочего к Twitter, Discord и Viber.
  • На фоне принятия закона о запрете рекламы в заблокированных соцсетях некоторые блогеры стали поднимать расценки на размещение, писал «Ъ» со ссылкой на участников рынка. Цены подняли в основном «микроблогеры», крупные блогеры — нет. Стоимость рекламы выросла и в разрешённых соцсетях.
  • В феврале 2024 года Госдума приняла закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов.

    За нарушения тоже предусмотрены штрафы.

Таня Боброва
Соцсети
Блогеры начнут брать деньги по серым схемам, большинство перейдёт в Telegram: участники рынка — о том, к чему приведёт запрет рекламы в Instagram*

*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #законы

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