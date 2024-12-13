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Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор сообщил о блокировке Viber в России

Из-за нарушений требований российских законов.

  • Доступ к Viber ограничен в России в связи с «нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», сообщил Роскомнадзор.
  • Выполнение этих требований необходимо для «предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков». Кроме того, в сервисе размещалась «противоправная информация».
  • В реестре Роскомнадзора на момент написания заметки viber.com нет.
  • По словам депутата, члена комитета по информполитике Госдумы Антона Немкина, сумма выписанных Viber штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены. В 2023 году мессенджер оштрафовали на 1 млн рублей за «фейки» о «спецоперации», в 2024-м ещё на 800 тысяч.
  • По данным Mediascope за ноябрь 2024 года, уточняет РБК, Viber находится на третьем месте по популярности в России — после WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и Telegram. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, количество уникальных пользователей в сутки в России у Viber — 17 млн.
Источник: newsbytes.ph
Источник: newsbytes.ph

#новости

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139 комментариев
Mikhail Medvedev

Значит безопасный мессенджер, не сливает данные ФСБ

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Андрей

Одни из первых свой офис прикрыли. Сидели на Якиманке в wework. Впрочем, как и тикток

7
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Dmitri K

Сливает только АНБ

1
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бонгакам

Наш любимый штат Алабааамааа
ЦРУ меняяя бережоооот

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Максим Казань

В ФСБ небось целый отдел создали по анализу ваших бесценных сообщений и комментариев.

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Po...

А к телевизеру когда доступ ограничат?

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Roman

Скорей заставят смотреть, там мигалков со своей программой скотогон и соловьиный помет. В идеале для вовы не было бы интенетов в РФ вообще.

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