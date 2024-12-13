Из-за нарушений требований российских законов.Доступ к Viber ограничен в России в связи с «нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», сообщил Роскомнадзор.Выполнение этих требований необходимо для «предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков». Кроме того, в сервисе размещалась «противоправная информация».В реестре Роскомнадзора на момент написания заметки viber.com нет.По словам депутата, члена комитета по информполитике Госдумы Антона Немкина, сумма выписанных Viber штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены. В 2023 году мессенджер оштрафовали на 1 млн рублей за «фейки» о «спецоперации», в 2024-м ещё на 800 тысяч.По данным Mediascope за ноябрь 2024 года, уточняет РБК, Viber находится на третьем месте по популярности в России — после WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и Telegram. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, количество уникальных пользователей в сутки в России у Viber — 17 млн.Источник: newsbytes.ph#новости
Значит безопасный мессенджер, не сливает данные ФСБ
Одни из первых свой офис прикрыли. Сидели на Якиманке в wework. Впрочем, как и тикток
Сливает только АНБ
Наш любимый штат Алабааамааа
ЦРУ меняяя бережоооот
В ФСБ небось целый отдел создали по анализу ваших бесценных сообщений и комментариев.
А к телевизеру когда доступ ограничат?
Скорей заставят смотреть, там мигалков со своей программой скотогон и соловьиный помет. В идеале для вовы не было бы интенетов в РФ вообще.