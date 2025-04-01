Владимир Путин подписал закон о создании государственной системы для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством

Он вступит в силу c 1 июня 2025 года, за исключением некоторых положений.Фото «РИА Новости» Документ опубликован на портале правовых актов. Он предусматривает около 30 мер для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.Среди них — создание государственной антифрод-системы, через которую банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников.Документ вводит запрет для компаний и госслужащих на общение с гражданами в иностранных мессенджерах, а также обязательную маркировку звонков и возможность для абонентов устанавливать запрет на рекламные обзвоны.Кроме того, закон предоставляет возможность для клиентов мобильных операторов устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия и запрещает передачу «симок» третьим лицам.При снятии денег через банкоматы банки должны будут проверять «наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия». Список признаков определит ЦБ. Если их найдут, банк обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных суммой не больше 50 тысяч рублей в суткиКредитные организации также должны будут ограничить сумму выдачи денег через банкоматы до 100 тысяч рублей в месяц, если от ЦБ «получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денег без добровольного согласия клиента».При этом россияне смогут наделить близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов в пользу третьих лиц и получения наличных с банковских счетов, в том числе через банкоматы.От владельцев агрегаторов потребуется разрешать продавцам и потребителям аутентификацию с использованием Единой биометрической системы.#новости #законы