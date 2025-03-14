Досье на телефонных мошенников: Forbes узнал детали концепции государственной антифрод-системы

Банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников, а жертвы передавать подробности о звонках.Правительственная комиссия по цифровому развитию 14 марта 2025 года должна рассмотреть вопрос об утверждение концепции государственной антифрод-системы, которая объединит усилия бизнеса и правоохранительных органов в борьбе с телефонными мошенниками, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.По данным издания, концепция уже согласована МВД, ФСБ, Росфинмониторингом, Банком России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и ФСТЭК. На её создание в федеральном бюджете заложено 6,1 млрд рублей.Платформа будет собирать данные о случаях телефонного мошенничества, на основе которых будут «формироваться прогнозы развития ситуации при аналогичных преступлениях», передаёт Forbes. Сведения также будут использоваться для сбора доказательств, что сократит время расследования таких преступлений.Операторы, банки, маркетплейсы, госорганы и компании из сферы кибербезопасности смогут обмениваться информацией о подозрительных номерах, абонентах, которым звонили мошенники, а также счетах, с которых злоумышленники совершали переводы более чем 10 тысяч рублей, говорится в концепции.Система будет автоматически формировать досье на мошенников и передавать его в правоохранительные органы и суды по запросу. Дополнительно планируют создать реестр жертв, который будет формироваться на основе обращений самих пострадавших, а также данных о действиях мошенников.Фото «Интерфакс» Создание государственной антифрод-системы предусмотрено пакетом антимошеннических поправок, подготовленных правительством. Они среди прочего включают запрет для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ на общение с клиентами через иностранные мессенджеры, а также сбор данных о голосах мошенников.Бизнес поддерживает создание единой платформы для борьбы с мошенничеством, но выступает за смягчение некоторых мер. Например, вместо полного запрета иностранных мессенджеров ограничить их использование только для юридически значимые действий.#новости #антифрод