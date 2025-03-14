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Артур Томилко
Право

Досье на телефонных мошенников: Forbes узнал детали концепции государственной антифрод-системы

Банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников, а жертвы передавать подробности о звонках.

  • Правительственная комиссия по цифровому развитию 14 марта 2025 года должна рассмотреть вопрос об утверждение концепции государственной антифрод-системы, которая объединит усилия бизнеса и правоохранительных органов в борьбе с телефонными мошенниками, пишет Forbes со ссылкой на текст документа.
  • По данным издания, концепция уже согласована МВД, ФСБ, Росфинмониторингом, Банком России, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и ФСТЭК. На её создание в федеральном бюджете заложено 6,1 млрд рублей.
  • Платформа будет собирать данные о случаях телефонного мошенничества, на основе которых будут «формироваться прогнозы развития ситуации при аналогичных преступлениях», передаёт Forbes. Сведения также будут использоваться для сбора доказательств, что сократит время расследования таких преступлений.
  • Операторы, банки, маркетплейсы, госорганы и компании из сферы кибербезопасности смогут обмениваться информацией о подозрительных номерах, абонентах, которым звонили мошенники, а также счетах, с которых злоумышленники совершали переводы более чем 10 тысяч рублей, говорится в концепции.
  • Система будет автоматически формировать досье на мошенников и передавать его в правоохранительные органы и суды по запросу. Дополнительно планируют создать реестр жертв, который будет формироваться на основе обращений самих пострадавших, а также данных о действиях мошенников.
Фото «Интерфакс» 
Фото «Интерфакс» 
  • Создание государственной антифрод-системы предусмотрено пакетом антимошеннических поправок, подготовленных правительством. Они среди прочего включают запрет для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ на общение с клиентами через иностранные мессенджеры, а также сбор данных о голосах мошенников.
  • Бизнес поддерживает создание единой платформы для борьбы с мошенничеством, но выступает за смягчение некоторых мер. Например, вместо полного запрета иностранных мессенджеров ограничить их использование только для юридически значимые действий.

#новости #антифрод

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