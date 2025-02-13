Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам

Эта норма вступит в силу с сентября 2025 года.Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещён на сайте правовых актов. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении 11 февраля 2024 года.Согласно документу, при сумме кредита от 50 тысяч до 200 тысяч рублей банк или МФО смогут передать заёмщику деньги не раньше чем через четыре часа после заключения договора. Если больше 200 тысяч рублей — не раньше чем через 48 часов.«Периода охлаждения» для займов на сумму до 50 тысяч рублей не будет. Также он не предусмотрен для ипотеки, автокредитов при условии зачисления денег сразу на счёт дилера, образовательных кредитов и некоторых других. Норма о «периоде охлаждения» заработает с 1 сентября 2025 года.Закон также запрещает банкам выдавать электронные средства платежа, в том числе карты, лицам из базы регулятора о случаях и попытках мошенничества. По их действующим картам будет лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей в месяц.Кроме того, на токенизированные карты банки не смогут зачислять больше 50 тысяч рублей через банкомат в течение 48 часов с момента их выпуска. Банки и МФО должны будут запрашивать у заёмщика ИНН и проверять его в госсистемах. Это позволит дополнительно идентифицировать клиента и ускорит взаимодействие с бюро кредитных историй, отмечал ЦБ.#новости #банки #законы
Я почему-то уверен, что такие издержки повесят в цену кредита или ещё какого продукта.
Каждый раз, как государство лезет грязным рылом в бизнес, растут цены.
Какие издержки?
Идите в подъезде подметите что ли
Там скоро, вроде с 1 марта, должен вступить в силу самозапрет по кредитам, вот это полезное дело, в том числе от мошенников уберечься.
А в чем самозапрет поможет? Взломать госуслуги ума много не надо, достаточно знать паспорт СНИЛС и смску из номера телефона.
Другой вопрос когда стоит двухфакторка из стороннего приложения для аутентификации, все равно предлагает сбросить этот метод через смс.
говно а не закон, очередная попытка спасиб тупых и убогих за счет неудобства нормальных людей.
то незамерзайку с метанолом запретят из-за алкашей, теперь еще и кредит ждать хз сколько, а у меня был случай когда за 5 мин онлайн взял кредит и через полчаса уже в автосалоне брал авто на которе еще цену не успели накрутить во времена короны и всего 3 тачки было таких неликвидных овер 250лс
сейчас увижу условно парковочное место как пример в продаже а быстр окупить не смогу за 2 дня его уведут гарантировано
На автокредиты этот закон не распространяется