Госдума приняла закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам

Проект прошёл второе и третье, заключительное чтения.Если кредит составляет от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, банк или микрофинансовая организация смогут передать заёмщику деньги не раньше чем через четыре часа после заключения договора. Если заём больше 200 тысяч рублей — не раньше чем через двое суток.Банки также должны отказать во внесении через банкомат более 50 тысяч рублей на цифровую карту (токенизированную), если её выпустили менее 48 часов назад. Уведомить клиента о причинах нужно «незамедлительно» — на экране банкомата.Требования не коснутся ипотеки; автокредитов, если деньги идут на счёт автодилера; займов с созаёмщиками и поручителями и для рефинансирования прежних долгов без увеличения суммы; кредитов, оформленных через уполномоченное лицо; займов на товары и услуги, которые приобретаются в офлайне напрямую у продавца; а также образовательных кредитов с господдержкой.Перед выдачей денег кредиторы должны получить информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй: просил ли заявитель о кредитах, получил одобрение или отказ, заключил ли договор. Время этих решений должно быть указано с точностью до секунды.При обращении в банк и МФО заёмщики будут обязаны указывать свой ИНН. Если сведения о человеке числятся в базе Центробанка о мошеннических переводах, организации смогут ограничивать их операции 100 тысячами рублей в месяц.ЦБ сможет пересматривать сроки или не применять требования к «добросовестным кредиторам». Судить об их «добросовестности» будут по антифрод-мероприятиям. В случае нарушения процедур и возбуждения уголовного дела о хищении заёмщика освободят от обязанности уплачивать долг.Источник фото: «Банки.ру»По данным ЦБ, в 2024 году около 50% заёмных средств, выданных «обманутым гражданам», передали преступникам сразу же после получения. За время «охлаждения» же человек сможет оценить потребность в займе и свою платёжеспособность, посоветоваться с близкими и отказаться от денег, если поймёт, что попросил их под давлением.Положения о «периоде охлаждения» и токенизированных картах вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Остальные — позже.#новости #цб #банки
Ну вроде хоть что-то полезное, не пинайте, но после закона о свободной печати госномеров это второй закон который как в сторону людей сделан🤷♂️
Ну вроде хоть что-то полезноеЗакон об иноагентах тоже вроде как что-то полезное изначально был)
Посмотрим, как вывернут
Время покажет как это работать будет
Кто-то им может скажет что давно идёт период — переохлаждения?
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Они вообще видели проценты по кредитам или так чисто поржать закон выпустили?
Если уж мошенникам удалось убедить человека взять кредит на себя и передать им деньги - проценты это последнее о чем будет думать потенциальный лох
Охладите траханье