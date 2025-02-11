Банки смогут ограничивать 100 тысячами рублей в месяц переводы клиентов из мошеннической базы ЦБ

Сейчас они могут полностью блокировать операции по картам, но в перечень попадают и легальные клиенты, отмечают эксперты.Соответствующие поправки содержатся в доработанном ко второму чтению законопроекте о периоде охлаждения при выдаче потребкредитов, пишет РБК.С июля 2024 года банки обязаны блокировать операции клиентов, реквизиты карт которых попали в мошенническую базу, а из МВД поступила информация о нарушении закона. При отсутствии данных от правоохранительных органов решение о блокировке остаётся на усмотрение банка.После вступления требований в силу с блокировками стали сталкиваться в том числе законопослушные россияне. Их данные попадали в базу мошенников из-за того, что злоумышленники открывали счета на их «слитые» данные, рассказывали в банках.Предложенные поправки предполагают, что банки получат право ограничивать переводы клиентов, чьи данные попали в базу мошенников ЦБ, но против них не возбуждено уголовное дело. Лимит составит 100 тысяч рублей в месяц.Ограничения будут действовать до тех пор, пока данные находятся в базе регулятора. На платежи в адрес юридических лиц мера распространяться не будет, пояснили в ЦБ.Опрошенные РБК эксперты считают, что новые поправки направлены на смягчение ограничений для тех, кто попал под подозрение случайно — они смогут продолжить пользоваться банковскими услугами в период выяснения причин.Помимо этого, ЦБ стремится ввести больше градаций ограничительных мер для разных категорий клиентов с разными основаниями попадания в базу, чтобы создать риск-ориентированную систему борьбы с мошенническими операциями.#новости #цб #банки
Доверие к банкам?) нет. Не слышали.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых
Я уже писал письмо в госдуму и ЦБ предложение как можно бороться с мошенниками - надо просто конвертнуть все сбережения населения в банках в облиги военного займа, и пусть их переводят мошенникам
Сами создали ) Что бы был предлогом в будущем все ограничивать. И сделать цифровой мир и поклониться за кусок хлеба. Проходили уже.
Ввести трёхдневную опцию по отмене операций со стороны плательщика. И не надо будет бороться ни с какими оттоком/хищением.
Ну и весь оборот встанет, дичь
И как это будет работать? Покупаешь что то картой, потом отменяешь?