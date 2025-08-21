Нехарактерное поведение и непривычное время суток: ЦБ определил признаки, при которых банки временно ограничат снятие наличных

В рамках борьбы с мошенниками.Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, которые определил Банк России, банк обязан сообщить об этом клиенту и на 48 часов ввести лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.Снять более крупную сумму клиент сможет только в отделении банка. Вид уведомления прописан в банковском договоре — обычно это SMS или push-уведомление.Среди признаков ЦБ назвал нехарактерное для клиента поведение при снятии наличных (нетипичное время суток, сумма или местонахождение банкомата, снятие денег несвойственным ему способом — например, не с карты, а по QR-коду).Другие признаки: рост активности телефонных разговоров и числа сообщений с новых номеров как минимум за шесть часов до операции; снятие денег в первые сутки после оформления кредита или увеличение лимита на выдачу наличных; переводы на свой счёт более 200 тысяч рублей по СБП со счёта в другом банке или досрочное закрытие вклада на эту сумму.В список также попали: смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации, в том числе от мобильных операторов, об изменении характеристик телефона, с помощью которого снимают деньги, и наличие на устройстве вредоносных программ.Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе вводит обязанность для банков проверять «наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», в апреле 2025 года. Это положение вступит в силу с 1 сентября 2025-го.Артур ТомилкоДеньги12 авгРоссияне сняли 200 млрд рублей наличными в июне-июле 2025 года на фоне отключений интернета Это выше значений 2024 года. #новости #цб