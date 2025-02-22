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Евгения Евсеева
Транспорт

Садиться на поезд при помощи биометрии разрешат с 1 сентября 2025 года

Если у перевозчика есть необходимая техника.

  • Это следует из постановления, подписанного министром Михаилом Мишустиным. Об его утверждении сообщал ТАСС, но дату, с которой можно будет садиться на поезда при помощи биометрии, не раскрывали.
  • Использовать биометрию можно будет, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Стандартные способы проверки личности при посадке на поезд сохранятся.
  • Также биометрию можно будет использовать при покупке билета на поезд.
  • Сначала технологию протестируют в закрытом режиме, а потом начнут предоставлять всем.
Садиться на поезд при помощи биометрии разрешат с 1 сентября 2025 года
  • Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Как писал «Ъ», в мае 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в ЕБС.
  • В декабре 2022-го Госдума запретила принудительный сбор биометрии россиян. Отозвать согласие на обработку таких данных можно будет в любое время.
Евгения Евсеева
Право
Правительство разрешило заселяться в отели по биометрии

Нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС.

#новости #биометрия

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