Садиться на поезд при помощи биометрии разрешат с 1 сентября 2025 года

Если у перевозчика есть необходимая техника. Это следует из постановления, подписанного министром Михаилом Мишустиным. Об его утверждении сообщал ТАСС, но дату, с которой можно будет садиться на поезда при помощи биометрии, не раскрывали.Использовать биометрию можно будет, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Стандартные способы проверки личности при посадке на поезд сохранятся.Также биометрию можно будет использовать при покупке билета на поезд.Сначала технологию протестируют в закрытом режиме, а потом начнут предоставлять всем.Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Как писал «Ъ», в мае 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в ЕБС.В декабре 2022-го Госдума запретила принудительный сбор биометрии россиян. Отозвать согласие на обработку таких данных можно будет в любое время.Евгения ЕвсееваПраво22.03.2024Правительство разрешило заселяться в отели по биометрии Нужно предварительно подтвердить свою личность через ЕБС.#новости #биометрия