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Карина Пардаева
Миграция

Эстония перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 31 марта 2025 года

Вслед за Данией и Чехией.

Источник фото: Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Источник фото: Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

  • В МИД Эстонии считают, что небиометрические загранпаспорта, выданные в России, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

  • Кроме того, они несут «риски безопасности»: нет микрочипа с информацией о владельце, а выдавший их орган сложнее идентифицировать.
  • Владельцы вида на жительство в Эстонии или другой стране ЕС, которые используют российские небиометрические паспорта, должны подать заявку на биометрический документ до 30 сентября 2025 года.
  • В 2023 году Дания перестала впускать в страну россиян с небиометрическими паспортами. В 2024-м Чехия перестала признавать такой вид документа. В чешском МИДе объяснили решение вопросами безопасности и тем, что такие паспорта легче подделывать.
  • Небиометрический загранпаспорт в России выдают на пять лет. В документ можно внести информацию о детях до 14 лет. Срок оформления — до трёх месяцев. Госпошлина за оформление — 2000 рублей для заявителей с 14 лет.

#новости

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