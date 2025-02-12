«Аэрофлот» предложил Минтрансу узаконить концепцию овербукинга

Изменения хотят внести в Воздушный кодекс. Овербукинг — ситуация, при которой компания продала билетов больше, чем мест в салоне. В законе эта практика пока что не прописана, пишут «РИА Новости».Авиакомпания предложила «предоставить пассажиру право заключить договор перевозки на условиях овербукинга». Он позволит перевозчику менять условия, но с перечислением компенсации, если пассажир будет с ними не согласен.Как будут информировать пассажиров, получать их согласия или отказы, предоставлять компенсации и возвращать средства — пропишут в правилах.«Аэрофлот» ещё в 2021 году косвенно пытался легализовать овербукинг: он предлагал ввести в России тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, класс и маршрут перелёта без согласия пассажира. Компенсации тоже предполагались, но не во всех случаях. Максимальный размер — 30 тысяч рублей.Источник фото: «Авиасейлс»В ноябре 2024 года сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу запретить овербукинг, а также ввести прямые компенсации пострадавшим: «25% сверх стоимости билета».По его словам, авиаперевозчики идут на такие «технологические уловки», чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать риски, что часть пассажиров не придёт — из-за болезни и опозданий. Но те, кто приезжает, не должны оставаться без оплаченных мест и ждать другого рейса.Пассажиры могут получить компенсацию через суд, но для этого нужно «преодолеть затруднительные судебные процедуры». И размер штрафов будет «минимален в масштабах прибыли» компаний (их, как правило, штрафуют на 30 тысяч рублей).В Минтрансе считают недопустимым отказ в перевозке из-за овербукинга, так как это нарушение прав граждан. Ведомство работает с компаниями, чтобы найти решение, которое учтёт интересы обеих сторон.#новости #авиакомпании #аэрофлот #минтранс
Давайте узаконим также вариант, когда пассажир может поменять условия и сумму оплаты за билет. Типа сорян, Аэрофлот, сегодня ты получишь не все деньги деньги за билет, но вези давай
ну вы там вообще радикал, Максим!
Неплохая идея))
Пользователи vc предложили Аэрофлоту пойти в очко
Необходима оплата на эскроу-счет. Полетел, деньги списались. Нет, вернулись клиенту
Тут мало возврата денег. У пассажира были планы, другие траты, например, на такси и еду. Нужно минимум двойную цену билета, но добавлять не меньше 5000 ₽.
Казино, казино, казино
Это музыка, песни, вино
Это слёзы растраченных лет
И Аэрофлота счастливый билет