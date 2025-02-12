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Полина Лааксо
Путешествия

«Аэрофлот» предложил Минтрансу узаконить концепцию овербукинга

Изменения хотят внести в Воздушный кодекс.

  • Овербукинг — ситуация, при которой компания продала билетов больше, чем мест в салоне. В законе эта практика пока что не прописана, пишут «РИА Новости».
  • Авиакомпания предложила «предоставить пассажиру право заключить договор перевозки на условиях овербукинга». Он позволит перевозчику менять условия, но с перечислением компенсации, если пассажир будет с ними не согласен.
  • Как будут информировать пассажиров, получать их согласия или отказы, предоставлять компенсации и возвращать средства — пропишут в правилах.
  • «Аэрофлот» ещё в 2021 году косвенно пытался легализовать овербукинг: он предлагал ввести в России тариф, по которому перевозчик сможет самостоятельно менять дату, рейс, класс и маршрут перелёта без согласия пассажира. Компенсации тоже предполагались, но не во всех случаях. Максимальный размер — 30 тысяч рублей.
Источник фото: «Авиасейлс»
Источник фото: «Авиасейлс»
  • В ноябре 2024 года сенатор Айрат Гибатдинов предложил Минтрансу запретить овербукинг, а также ввести прямые компенсации пострадавшим: «25% сверх стоимости билета».
  • По его словам, авиаперевозчики идут на такие «технологические уловки», чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать риски, что часть пассажиров не придёт — из-за болезни и опозданий. Но те, кто приезжает, не должны оставаться без оплаченных мест и ждать другого рейса.
  • Пассажиры могут получить компенсацию через суд, но для этого нужно «преодолеть затруднительные судебные процедуры». И размер штрафов будет «минимален в масштабах прибыли» компаний (их, как правило, штрафуют на 30 тысяч рублей).
  • В Минтрансе считают недопустимым отказ в перевозке из-за овербукинга, так как это нарушение прав граждан. Ведомство работает с компаниями, чтобы найти решение, которое учтёт интересы обеих сторон.

#новости #авиакомпании #аэрофлот #минтранс

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65 комментариев
Максим Исаев

Давайте узаконим также вариант, когда пассажир может поменять условия и сумму оплаты за билет. Типа сорян, Аэрофлот, сегодня ты получишь не все деньги деньги за билет, но вези давай

70
1
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Полина Лааксо
Автор

ну вы там вообще радикал, Максим!

9
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кiт

Неплохая идея))

Ответить
htuNLiit

Пользователи vc предложили Аэрофлоту пойти в очко

25
1
Ответить
Ол Сен

Необходима оплата на эскроу-счет. Полетел, деньги списались. Нет, вернулись клиенту

13
Ответить
Gre Li

Тут мало возврата денег. У пассажира были планы, другие траты, например, на такси и еду. Нужно минимум двойную цену билета, но добавлять не меньше 5000 ₽.

8
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Улыбка удмуртского авгура

Казино, казино, казино
Это музыка, песни, вино
Это слёзы растраченных лет
И Аэрофлота счастливый билет

4
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