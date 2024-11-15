В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах

Он «нарушает права пассажиров на качественное предоставление услуг».Овербукинг — ситуация, при которой компания продаёт билетов больше, чем мест в салоне. С предложением ввести запрет на него обратился к Минтрансу сенатор Айрат Гибатдинов, пишет «РИА Новости». Сканы письма опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».Сенатор напомнил: в федеральных авиационных правилах нет понятия «сверхбронирования». Прямая ответственность за это также не предусмотрена.Авиакомпании идут на такие «технологические уловки», чтобы увеличить собственную прибыль и минимизировать риски, что часть пассажиров не придёт — из-за болезни и опозданий. Но те, кто приезжает, не должны оставаться без оплаченных мест и ждать другого рейса.Они могут получить компенсацию через суд, но для этого нужно «преодолеть затруднительные судебные процедуры». И размер штрафов будет «минимален в масштабах прибыли» компаний (их, как правило, штрафуют на 30 тысяч рублей).На фоне этого сенатор попросил Минтранс изучить возможность также ввести прямые компенсации пострадавшим — «в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки».Источник фото: «Известия»#авиакомпании #новости
Наконец-то что-то хорошее.
Цены на билеты повысятся на 10%.
Вместо запрета могли бы только установить минимальную компенсацию.
Многие готовы полететь следующим рейсом, если им за это заплатят 25% стоимости билета.
посмотрим , чем это нам обернется.
Суть комментаторов на vc:
Теща подарила зятю два галстука. Вечером он с женой собирается к ней в гости. «Надену один из них — может, хоть на этот раз пилить не будет», — думает он. Теща открывает дверь, некоторое время разглядывает зятя и злобно шипит: «Я так понимаю, второй тебе не понравился?!»
Так вот откуда пошла мода на два галстука в «Назад в будущее»!
ввести прямые компенсации пострадавшим — «в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки».Это лучше чем ничего, но что-то сильно маленький процент. Вот 500-1000% уже звучит лучше и для компаний это будет уже сильный аргумент.
Хорошо... Молодцы прям.
Цены поднимут, конечно, но впервой ли?