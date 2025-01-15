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Артур Томилко
Транспорт

Российские авиакомпании вывели из-под двойной регистрации больше половины оставшихся в стране иностранных самолётов — «Ъ»

С учётом SSJ-100 за границу могут летать больше 500 лайнеров.

  • К середине января 2025 года на Бермудах осталось зарегистрировано около 300 иностранных самолётов из парка российских авиакомпаний, пишет «Ъ» со ссылкой на сведения местного регулятора (ВСАА).
  • По данным Росавиации, до введения санкций в ВСАА было зарегистрировано 745 судов, по данным Минтранса — 768. Доступ к 80 из них был утрачен.
  • Ещё 36 самолётов были зарегистрированы в Ирландии (IAA). Из них 19 эксплуатировала авиакомпания «Россия», остальные — «Алроса» и iFly. Пять самолётов из IAA утрачено, четыре «Россия» смогла перерегистрировать.
  • Всего с марта 2022 года российским перевозчикам удалось вывести из под двойной регистрации около 360 оставшихся в России самолётов, подсчитала газета. Это больше половины парка иностранных судов, которые обеспечивают 95% перевозок. С учётом SSJ-100 за границу могут летать более 500 лайнеров.
  • Больше всего — 192 самолёта — перерегистрировала группа «Аэрофлот». Из них 83 — по сделкам страхового урегулирования, десять Boeing-777 — через завершение финансового лизинга, 93 — за счёт 250 млрд рублей, выделенных из ФНБ. Ещё восемь А330, находившихся в финансовом лизинге, компания выкупила самостоятельно.
  • С использованием денег из ФНБ также переоформлены 45 судов S7 и 19 — «Уральских авиалиний». Всего на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей было выделено 300 млрд рублей.
  • В сентябре 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что группа ведёт переговоры о страховом урегулировании ещё по 133 самолётам. По его словам, это может потребовать дополнительно 350 млрд рублей. Другие перевозчики не называли суммы, необходимые для заключения сделок.
  • В Минтрансе, Росавиации, Минфине и авиакомпаниях не ответили на запросы «Ъ». Пять источников газеты в отрасли рассказали, что новых решений по господдержке пока не принято, «но вопрос не снят с повестки».
Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • После начала боевых действий в Украине иностранные лизингодатели прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а ЕС и США ввели запрет на поставку самолётов и запчастей в Россию. Переоформление иностранных самолётов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста. ош

#новости #самолёты

22
22 комментария
Император Нолимоций

Переоформление иностранных самолётов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.В какие страны, интересно. Мне казалось, что самолеты, застрахованные российскими, а не международными страховщиками, никто особо не рвется принимать.

8
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John Doe

к талибанским братушкам же. туры по горячим точк... источникам.

5
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Zloy Sniper

Слетелись мухи на говно

6
1
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Твердыня

То есть слетелись самолёты на переоформление в Россию 🤔😂

3
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Артур Маслов

на тебя никто не слетается, успокойся

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Dima Tsurkan

Ну класс же, значит могут поставлять запчасти теперь и ремонтировать самолеты? Раз регистрация в Бермудах

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Орешников Васильич

Так наоборот же - самолеты становятся нашими, отечественными, по госту. а по госту не ломается ничего и запчасти не нужны

7
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