Российские авиакомпании вывели из-под двойной регистрации больше половины оставшихся в стране иностранных самолётов — «Ъ»

С учётом SSJ-100 за границу могут летать больше 500 лайнеров.К середине января 2025 года на Бермудах осталось зарегистрировано около 300 иностранных самолётов из парка российских авиакомпаний, пишет «Ъ» со ссылкой на сведения местного регулятора (ВСАА).По данным Росавиации, до введения санкций в ВСАА было зарегистрировано 745 судов, по данным Минтранса — 768. Доступ к 80 из них был утрачен.Ещё 36 самолётов были зарегистрированы в Ирландии (IAA). Из них 19 эксплуатировала авиакомпания «Россия», остальные — «Алроса» и iFly. Пять самолётов из IAA утрачено, четыре «Россия» смогла перерегистрировать.Всего с марта 2022 года российским перевозчикам удалось вывести из под двойной регистрации около 360 оставшихся в России самолётов, подсчитала газета. Это больше половины парка иностранных судов, которые обеспечивают 95% перевозок. С учётом SSJ-100 за границу могут летать более 500 лайнеров.Больше всего — 192 самолёта — перерегистрировала группа «Аэрофлот». Из них 83 — по сделкам страхового урегулирования, десять Boeing-777 — через завершение финансового лизинга, 93 — за счёт 250 млрд рублей, выделенных из ФНБ. Ещё восемь А330, находившихся в финансовом лизинге, компания выкупила самостоятельно.С использованием денег из ФНБ также переоформлены 45 судов S7 и 19 — «Уральских авиалиний». Всего на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей было выделено 300 млрд рублей.В сентябре 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что группа ведёт переговоры о страховом урегулировании ещё по 133 самолётам. По его словам, это может потребовать дополнительно 350 млрд рублей. Другие перевозчики не называли суммы, необходимые для заключения сделок.В Минтрансе, Росавиации, Минфине и авиакомпаниях не ответили на запросы «Ъ». Пять источников газеты в отрасли рассказали, что новых решений по господдержке пока не принято, «но вопрос не снят с повестки».Фото ТАССПосле начала боевых действий в Украине иностранные лизингодатели прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями, а ЕС и США ввели запрет на поставку самолётов и запчастей в Россию. Переоформление иностранных самолётов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста. ош#новости #самолёты
Переоформление иностранных самолётов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.В какие страны, интересно. Мне казалось, что самолеты, застрахованные российскими, а не международными страховщиками, никто особо не рвется принимать.
к талибанским братушкам же. туры по горячим точк... источникам.
Слетелись мухи на говно
То есть слетелись самолёты на переоформление в Россию 🤔😂
на тебя никто не слетается, успокойся
Ну класс же, значит могут поставлять запчасти теперь и ремонтировать самолеты? Раз регистрация в Бермудах
Так наоборот же - самолеты становятся нашими, отечественными, по госту. а по госту не ломается ничего и запчасти не нужны